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'जनता पेट्रोल बचाए, नेता काफिले में घूमे?', कांग्रेस का साय सरकार पर हमला, कहा- साइकिल से चलकर दिखाएं मंत्री-विधायक

रायपुर. पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात और उसके असर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी सही बताया है. डीजल-पेट्रोल की खपत कम करने और सोना खरीदने से बचने की अपील पर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि यदि जनता से पेट्रोल बचाने की अपील की जा रही है, तो सबसे पहले भाजपा के मंत्री, विधायक और नेता अपने बड़े-बड़े काफिले बंद करें और साइकिल से चलना शुरू करें. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी अपना काफिला छोटा करने की मांग की है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जो सलाह दी है, वह देशहित में है. साय ने कहा कि ऐसे समय में डीजल-पेट्रोल की खपत सोच-समझकर करनी चाहिए ताकि देश का पैसा कम से कम विदेश जाए, उन्होंने लोगों से सोना खरीदने में भी सावधानी बरतने की अपील की.

कांग्रेस बताए, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए: मुख्यमंत्री

कांग्रेस के नाकामी वाले आरोप पर मुख्यमंत्री साय ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यह कोई नाकामी नहीं बल्कि देशहित में उठाया गया जिम्मेदार कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस को सरकार की अपील पर आपत्ति है, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में देशहित में क्या उपाय किए जाने चाहिए.

जनता से बचत की अपील, लेकिन नेताओं का काफिला जस का तस: कांग्रेस

मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिस्थितियों से डरकर जनता से डीजल-पेट्रोल बचाने और सोना नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं और जनता पर बोझ डाल रहे हैं.

मुख्यमंत्री कांग्रेस से सलाह मांग रहे हैं, जबकि सत्ता में भाजपा खुद है. यदि सरकार को समझ नहीं आ रहा कि हालात से कैसे निपटना है, तो उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए. कांग्रेस सरकार में आएगी तो ऐसी परिस्थितियों का मजबूती से सामना करेगी. जनता पर बोझ डालने के बजाय ठोस फैसले लेगी.- सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस मीडिया विभाग प्रमुख

मंत्री-विधायक साइकिल से चलें, तभी जनता मानेगी: कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सबसे पहले भाजपा के मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों को साइकिल से चलना शुरू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब सरकार जनता से डीजल-पेट्रोल बचाने की अपेक्षा कर रही है, तो नेताओं को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए. सिर्फ जनता को नसीहत देने से काम नहीं चलेगा.

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपना काफिला छोटा करें

सुशील आनंद शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिलों पर भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना काफिला छोटा करना चाहिए और एक गाड़ी में खुद चलना चाहिए, जबकि दूसरी गाड़ी में सुरक्षा कर्मी रहें. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी अपना काफिला कम करना चाहिए, यदि सरकार जनता से त्याग और बचत की अपेक्षा रखती है, तो सबसे पहले उसे खुद अनुकरण प्रस्तुत करना होगा.