प्रतापपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में विवाद, जांच करने आए जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं खोला गेट

सूरजपुर : प्रतापपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक बार फिर विवादों में है. छात्राओं की शिकायतों और बीते दिन हुए धरना प्रदर्शन के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह छात्राओं से मिलने विद्यालय पहुंचे. गौरतलब है कि बीते दिन छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठकर धरना दिया था और सीधे कलेक्टर से मिलने की मांग की थी.

आश्रम अधीक्षिका पर गंभीर आरोप

धरना प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने विद्यालय की अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए थे. छात्राओं का कहना था कि हॉस्टल में उन्हें लगातार गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है, साथ ही व्यवस्थाओं में भारी लापरवाही बरती जा रही है. छात्राओं की शिकायत सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है.आज जब पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पहुंचे, तो उन्हें विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया. विद्यालय के गेट के बाहर ही उनकी बातचीत बीओ और बीआरसी अधिकारियों से होती रही.इस दौरान भानु प्रताप सिंह के साथ एक महिला टीम भी मौजूद रही, जो छात्राओं की स्थिति और शिकायतों की जानकारी लेना चाहती थी.

जांच करने आए जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं खोला गेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गेट पर बनी तनावपूर्ण स्थिति

भानुप्रताप सिंह विद्यालय के अंदर जाकर छात्राओं से सीधे संवाद करने पर अड़े रहे. उनका कहना था कि जब छात्राएं स्वयं अपनी समस्याएं सामने ला रही हैं, तो जिम्मेदारों को उन्हें सुनने से पीछे नहीं हटना चाहिए.गेट के बाहर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.