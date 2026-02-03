प्रतापपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में विवाद, जांच करने आए जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं खोला गेट
सूरजपुर के प्रतापपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक बार फिर विवाद में है.इस बार अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष को गेट पर रोका गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 3, 2026 at 2:49 PM IST
सूरजपुर : प्रतापपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक बार फिर विवादों में है. छात्राओं की शिकायतों और बीते दिन हुए धरना प्रदर्शन के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह छात्राओं से मिलने विद्यालय पहुंचे. गौरतलब है कि बीते दिन छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठकर धरना दिया था और सीधे कलेक्टर से मिलने की मांग की थी.
आश्रम अधीक्षिका पर गंभीर आरोप
धरना प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने विद्यालय की अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए थे. छात्राओं का कहना था कि हॉस्टल में उन्हें लगातार गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है, साथ ही व्यवस्थाओं में भारी लापरवाही बरती जा रही है. छात्राओं की शिकायत सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है.आज जब पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पहुंचे, तो उन्हें विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया. विद्यालय के गेट के बाहर ही उनकी बातचीत बीओ और बीआरसी अधिकारियों से होती रही.इस दौरान भानु प्रताप सिंह के साथ एक महिला टीम भी मौजूद रही, जो छात्राओं की स्थिति और शिकायतों की जानकारी लेना चाहती थी.
गेट पर बनी तनावपूर्ण स्थिति
भानुप्रताप सिंह विद्यालय के अंदर जाकर छात्राओं से सीधे संवाद करने पर अड़े रहे. उनका कहना था कि जब छात्राएं स्वयं अपनी समस्याएं सामने ला रही हैं, तो जिम्मेदारों को उन्हें सुनने से पीछे नहीं हटना चाहिए.गेट के बाहर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.
प्रबंधन पर उठ रहे गंभीर सवाल
मामले को लेकर प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. छात्राओं की सुरक्षा, भोजन और शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में लापरवाही के आरोपों ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या ठोस कार्रवाई करता है और छात्राओं की मांगों पर कब तक समाधान निकलता है.
नाबालिग को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण, नागपुर से पुलिस ने आरोपी को दबोचा
मादा हिरण की संदिग्ध मौत, आबादी वाले क्षेत्र में मिला शव,खैरागढ़ वनमंडल का मामला
धान नहीं बिकने से किसान नाराज, पिथौरा तहसील में धरना प्रदर्शन, तेंदूकोना में किया चक्काजाम