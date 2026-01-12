ETV Bharat / state

वैशाली नगर में राजू खान को लेकर बीजेपी में विवाद, थाने में शिकायत हुई दर्ज

दुर्ग के वैशाली नगर में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता राजू खान के खिलाफ स्मृति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

वैशाली नगर में राजू खान को लेकर बीजेपी में विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 3:42 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 5:43 PM IST

दुर्ग : दुर्ग के वैशाली नगर क्षेत्र में बीजेपी से जुड़े नेता राजू खान को लेकर पार्टी के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया है. कुछ दिनों पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजू खान के खिलाफ स्मृति नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत सामने आने के बाद राजू खान ने सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए खुद को निर्दोष बताया और आरोपों को निराधार करार दिया है.

'मैंने आज तक नहीं किया पार्टी विरोधी काम'- राजू खान

राजू खान का कहना है कि वे पिछले 18 वर्षों से बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं और इस दौरान उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया.उन्होंने बताया कि वे अलग-अलग पदों पर पार्टी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं. वर्ष 2008 से वे लगातार पार्टी के कार्यक्रमों और गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं.

वैशाली नगर में राजू खान को लेकर बीजेपी में विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं पार्टी का सच्चा सिपाही रहा हूं. जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है तब से लेकर अब तक किसी भी गलत गतिविधियों में मेरा किसी किस्म का जुड़ाव नहीं है. अब मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के लिए जब आचार्य इंद्रेश जी समर्थन जुटा रहे थे तो मैंने मुस्लिम होने के बावजूद मंदिर निर्माण के लिए एक लाख रुपए का चंदा दिया था.मैं एक मात्र मुस्लिम था जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था,इस बात की जानकारी तब के संयोजक को भी है- राजू खान, बीजेपी अल्पसंख्यक नेता

राजू खान का कहना है कि इतने वर्षों की निष्ठा और सेवा के बावजूद आज आरोप लगना न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को मानसिक रूप से आहत कर रहा है. साल 2022 में कांग्रेस सरकार के समय कुछ मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से दो मामलों में सजा मुक्त हो चुके हैं.वर्तमान में लगाए जा रहे आरोपों की वे उच्च पार्टी नेतृत्व से शिकायत करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके.

'भिलाई के कई थानों में है शिकायत'- विनोद सिंह

दूसरी ओर बीजेपी नेता विनोद सिंह ने कहा कि फरीदनगर निवासी राजू खान के खिलाफ आम जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि राजू खान जमीन के कारोबार से जुड़े हैं और भिलाई के कई थानों में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हैं.


पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि सभी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए.पार्टी में सदस्यता बहुत लोग लेते हैं और बाद में जानकारी मिली कि राजू खान पार्टी से जुड़े हुए हैं- विनोद सिंह,बीजेपी नेता

फिलहाल मामला शिकायत, जांच और राजनीतिक बयानबाजी के बीच उलझा हुआ है और सभी की निगाहें आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

