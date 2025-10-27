ETV Bharat / state

बाड़मेर: युवक की अंत्येष्टि पर विवाद, सड़क पर शव रख प्रदर्शन

प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जिले में सोमवार रात कालबेलिया जोगी समाज के युवक की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया. परिजनों ने वन विभाग क्षेत्र स्थित श्मशान भूमि पर अंतिम संस्कार की कोशिश की, लेकिन अनुमति नहीं मिली. इससे गुस्साए लोग शव कलेक्टर कार्यालय के आगे ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में शास्त्री नगर अंडरब्रिज के पास चौहटन रोड पर पुलिस और प्रशासन में रोक दिया. इसके विरोध में समाजजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और शमशान के लिए भूमि आवंटन की मांग की. उनका कहना था कि कम से कम अंतिम संस्कार के लिए उचित स्थान मिलनी ही चाहिए. इधर, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश की तब शव उठाने पर सहमति बनी. एडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत ने कहा कि कालबेलिया जोगी समाज के लिए शमशान घाट के लिए जमीन नियमानुसार आवंटित की जाएगी. कालबेलिया समाज के अध्यक्ष नारायण कालबेलिया ने बताया कि बाड़मेर में कालबेलिया समाज के लिए अंतिम संस्कार की भूमि नहीं है. हम कई साल से प्रशासन से शमशान के लिए भूमि मांग रहे हैं. प्रशासन की लापरवाही से आज यह परिस्थितियां बनी. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, एडीएम चांदावत ने आश्वासन दिया है. इसके बाद शव के अंतिम संस्कार पर सहमित बनी. अध्यक्ष नारायण ने चेताया कि अगर समाज को भूमि नहीं मिली तो आंदोलन किया जाएगा. अंत्येष्टि विवाद पर बोले... (ETV Bharat Barmer)