बाड़मेर: युवक की अंत्येष्टि पर विवाद, सड़क पर शव रख प्रदर्शन

कालबेलिया समाज के युवक का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन. शिव विधायक भाटी की समझाइश पर उठाया शव.

Talks between the administration and the family
प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 7:46 AM IST

3 Min Read
बाड़मेर: जिले में सोमवार रात कालबेलिया जोगी समाज के युवक की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया. परिजनों ने वन विभाग क्षेत्र स्थित श्मशान भूमि पर अंतिम संस्कार की कोशिश की, लेकिन अनुमति नहीं मिली. इससे गुस्साए लोग शव कलेक्टर कार्यालय के आगे ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में शास्त्री नगर अंडरब्रिज के पास चौहटन रोड पर पुलिस और प्रशासन में रोक दिया. इसके विरोध में समाजजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और शमशान के लिए भूमि आवंटन की मांग की. उनका कहना था कि कम से कम अंतिम संस्कार के लिए उचित स्थान मिलनी ही चाहिए. इधर, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश की तब शव उठाने पर सहमति बनी.

एडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत ने कहा कि कालबेलिया जोगी समाज के लिए शमशान घाट के लिए जमीन नियमानुसार आवंटित की जाएगी. कालबेलिया समाज के अध्यक्ष नारायण कालबेलिया ने बताया कि बाड़मेर में कालबेलिया समाज के लिए अंतिम संस्कार की भूमि नहीं है. हम कई साल से प्रशासन से शमशान के लिए भूमि मांग रहे हैं. प्रशासन की लापरवाही से आज यह परिस्थितियां बनी. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, एडीएम चांदावत ने आश्वासन दिया है. इसके बाद शव के अंतिम संस्कार पर सहमित बनी. अध्यक्ष नारायण ने चेताया कि अगर समाज को भूमि नहीं मिली तो आंदोलन किया जाएगा.

अंत्येष्टि विवाद पर बोले... (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: भीलवाड़ा: अंतिम यात्रा की राह भी कठिन, 2 फीट पानी से गुजरी अर्थी

इससे पहले सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए एडीएम चांदावत, एएसपी जस्साराम बॉस, उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की. शमशान के लिए भूमि का आश्वासन दिया, लेकिन परिजन लिखित आश्वासन पर अड़ गए. इस बीच, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे कालबेलिया समाज के लोगों से वार्ता की. विधायक भाटी ने समाज को शांत किया. उनकी मांगों को सुनने का आश्वासन दिया. उनकी समझाइश पर परिजन शांत हुए और शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर सहमत हुए. इसके बाद शव गाड़ी से अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया. समाज की परंपरा के अनुसार युवक का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान विधायक, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे.

विधायक भाटी ने मांग उठाई: विधायक भाटी ने बताया कि कालबेलिया समाज के लोगों को शव की अंत्येष्टि नहीं करने दी गई. वे लोग शव कलेक्टर कार्यालय की तरह ले जा रहे थे. जानकारी मिलने पर यहां पहुंचा व कालबेलिया समाज के लोगों से समझाइश की. उनकी मांगें पूरा करने के आश्वासन पर वे मान गए और शव उठा लिया. भाटी ने कहा कि समाज के शमशान घाट के लिए प्रशासन को जल्द भूमि उपलब्ध करानी चाहिए.

