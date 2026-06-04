मतांतरित व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद
हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विवाद करने लगे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 11:02 AM IST
धमतरी: भखारा अंतर्गत ग्राम मड़ाई भाठा में एक धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के निधन के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर बुधवार को विवाद की स्थिति बन गई. शव को गांव में दफनाने की तैयारी की सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई.
हिंदू जागरण मंच का विरोध
हिंदू जागरण मंच के सदस्य डाकेश्वर साहू ने कहा कि संगठन सनातन संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं के संरक्षण के लिए कार्य करता रहेगा. किसी भी विषय पर लोकतांत्रिक और वैधानिक तरीके से अपनी बात रखेगा. उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी विवाद का समाधान कानून एवं प्रशासन के माध्यम से ही किया जाना चाहिए.
हिंदू जागरण मंच का कहना था कि संबंधित व्यक्ति ने मतांतरण के बाद अलग धार्मिक पद्धति को अपनाया था, इसलिए अंतिम संस्कार भी उसी धर्म की परंपराओं और निर्धारित स्थल पर किया जाना चाहिए. संगठन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया.
ईसाई कब्रिस्तान में हुआ अंतिम संस्कार
मामले की जानकारी मिलते ही भखारा थाना पुलिस ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों से चर्चा की. प्रशासनिक हस्तक्षेप और स्थानीय स्तर पर हुई बातचीत के बाद सहमति बनी कि शव का अंतिम संस्कार गांव में न कर ईसाई कब्रिस्तान में किया जाए. इसके बाद संबंधित व्यक्ति के शव को देर शाम ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया. घटना के दौरान हिन्दू जागरण मंच के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. संगठन ने प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे संभावित विवाद टल गया और क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रही.