धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने की अनुमति पर बवाल, सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश
जिला प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 6:57 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के हाटकोंगेरा गांव में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने की अनुमति दिए जाने के बाद विवाद हो गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने उनकी सहमति के बिना गांव की नदी में शव दफनाने की अनुमति दी, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई.
इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने बैठक बुलाकर सरपंच के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफनाने पर विवाद
ग्रामीणों ने बताया कि हाटकोंगेरा गांव के एक निषाद परिवार के धर्मांतरित बुजुर्ग सदस्य का निधन बुधवार को हो गया था. आरोप है कि सरपंच ने परिवार को नदी में शव दफनाने की अनुमति दे दी. इस फैसले का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा कि गांव में पहले से ही धर्मांतरण को लेकर नाराजगी थी और बिना ग्रामसभा या ग्रामीणों की सहमति के लिया गया यह निर्णय स्वीकार्य नहीं है.
सरपंच के खिलाफ फूटा गुस्सा
ग्रामीणों ने सरपंच पर निजी स्वार्थ में फैसला लेने का आरोप लगाते हुए बैठक बुलाई. ग्रामीणों का हना है कि कई बार बुलाने के बाद भी सरपंच बैठक में नहीं पहुंचे. बाद में जब वे पहुंचे तो ग्रामीणों और सरपंच के बीच तीखी बहस और हंगामा हुआ. इस दौरान ग्राम पटेल, तहसीलदार और थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करते रहे.
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने धर्मांतरित परिवार से मूल धर्म में लौटने की अपील भी की, लेकिन परिवार ने इससे इनकार कर दिया. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
जब मौत हुई तो सरपंच ने दफनाने का आदेश दे दिया, इससे ग्रामीणों में आक्रोश है: ग्रामीण महिला
हमारे गांव में मूलभूत सुविधा से बहिष्कृत किया गया और अब सरपंच ने शव दफनाने बोल दिया है. यही हमारा विरोध है. यदि नहीं मानते हैं तो हमें सरपंच का इस्तीफा चाहिए: सोहन लाल जैन, ग्रामीण
सभी गांव के लोगों का कहना है कि जिसे गांव से बहिष्कृत किया गया है, उनके परिजनों के शव को कहीं और दफनाना चाहिए: जयराम देवांगन, ग्रामीण
हाटकोंगेरा गांव में तनाव की स्थिति
वहीं मौके पर पहुंचे कांकेर तहसीलदार ने इस मामले में कुछ नहीं कहा. फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है. प्रशासन पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
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