कोटद्वार में विशेष समुदाय की दुकान का नाम 'बाबा' रखने पर विवाद, बजरंग दल ने जताई आपत्ति

कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार ने दुकान का नाम 'बाबा' स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर रखा था, नाम बदलने को लेकर मारपीट हो गई

CONTROVERSY OVER SHOP NAME KOTDWAR
कोटद्वार समाचार (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 30, 2026 at 9:29 AM IST

Updated : January 30, 2026 at 9:40 AM IST

पौड़ी गढ़वाल: जिले के कोटद्वार स्थित पटेल मार्ग की एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया. देखते ही देखते मामूली नोकझोंक सड़कों पर तनावपूर्ण हालात में बदल गई. घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवक पटेल मार्ग स्थित एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचकर दुकान का नाम 'बाबा' रखे जाने का विरोध करते नजर आ रहे हैं.

कोटद्वार में दुकान के नाम को लेकर बवाल: युवक दुकानदार से यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि 'बाबा' नाम रखने का अधिकार केवल हिंदू समुदाय के लोगों को है. इस पर दुकानदार ने स्पष्ट किया कि उनकी दुकान पिछले 30 वर्षों से इसी नाम से संचालित हो रही है. साथ ही उसने कहा कि यदि किसी भी समुदाय को इस नाम से आपत्ति है, तो वे बोर्ड हटाने के लिए तैयार हैं. वहीं इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच सड़क पर तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदलने लगी. स्थिति बिगड़ती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. समय रहते हस्तक्षेप न होता, तो हालात और गंभीर हो सकते थे. फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा.

विशेष समुदाय के दुकानदार से 'बाबा' नाम हटाने को मांग की: कोटद्वार में एक विशेष समुदाय की दुकान के नाम को लेकर विवाद सामने आया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला उस समय गरमा गया, जब बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने एक बुजुर्ग दुकानदार की दुकान के नाम पर आपत्ति जताई. बताया जा रहा है कि संबंधित दुकानदार की दुकान 'बाबा' स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर के नाम से संचालित है. बजरंग दल के सदस्यों ने दुकान के नाम को लेकर आपत्ति जताते हुए मौके पर हंगामा किया और नाम बदलने की मांग की. इस दौरान दुकान के बाहर काफी देर तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन होता रहा.

पुलिस कर रही है मामले की जांच: मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इस घटनाक्रम का विरोध किया, जिसके बाद बजरंग दल के सदस्य वहां से लौट गए. घटना के बाद से इलाके में चर्चाओं का माहौल गर्म है और लोगों के बीच इस विषय को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वहीं कोतवाली प्रभारी प्रदीप नेगी ने बताया कि-

मामले की जांच की जा रही है. किसी भी व्यक्ति या संगठन को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जो भी कानून व्यवस्था को प्रभावित करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-प्रदीप नेगी, कोतवाली प्रभारी-

कोटद्वार में बाबा नाम कहां से आया? दरअसल कोटद्वार में बाबा सिद्धबली का प्रसिद्ध मंदिर है. हनुमान जी के इस मंदिर में लोगों की अपार श्रद्धा है. यहां हनुमान जी को तपस्वी यानी सिद्ध के रूप में पूजा जाता है. देश को कोने-कोने से श्रद्धालु सिद्धबली बाबा के दर्शन करने आते हैं. स्थानीय लोग अपनी श्रद्धा के कारण अपनी दुकानों-प्रतिष्ठानों के नाम के आगे 'बाबा' लगाते हैं. ऐसी मान्यता है कि सिद्धबली बाबा दुख, भय, बाधा, तनाव और हर समस्या का समाधान करते हैं. ऐसी भी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ बाबा ने यहां ध्यान लगाया था. इस कारण सिद्धबली बाबा का मंदिर नाथ समुदाय के लिए भी पूजनीय है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ परंपरा के ही महंत हैं.

Last Updated : January 30, 2026 at 9:40 AM IST

