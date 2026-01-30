ETV Bharat / state

कोटद्वार में विशेष समुदाय की दुकान का नाम 'बाबा' रखने पर विवाद, बजरंग दल ने जताई आपत्ति

पौड़ी गढ़वाल: जिले के कोटद्वार स्थित पटेल मार्ग की एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया. देखते ही देखते मामूली नोकझोंक सड़कों पर तनावपूर्ण हालात में बदल गई. घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवक पटेल मार्ग स्थित एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचकर दुकान का नाम 'बाबा' रखे जाने का विरोध करते नजर आ रहे हैं.

कोटद्वार में दुकान के नाम को लेकर बवाल: युवक दुकानदार से यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि 'बाबा' नाम रखने का अधिकार केवल हिंदू समुदाय के लोगों को है. इस पर दुकानदार ने स्पष्ट किया कि उनकी दुकान पिछले 30 वर्षों से इसी नाम से संचालित हो रही है. साथ ही उसने कहा कि यदि किसी भी समुदाय को इस नाम से आपत्ति है, तो वे बोर्ड हटाने के लिए तैयार हैं. वहीं इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच सड़क पर तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदलने लगी. स्थिति बिगड़ती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. समय रहते हस्तक्षेप न होता, तो हालात और गंभीर हो सकते थे. फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा.

विशेष समुदाय के दुकानदार से 'बाबा' नाम हटाने को मांग की: कोटद्वार में एक विशेष समुदाय की दुकान के नाम को लेकर विवाद सामने आया है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला उस समय गरमा गया, जब बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने एक बुजुर्ग दुकानदार की दुकान के नाम पर आपत्ति जताई. बताया जा रहा है कि संबंधित दुकानदार की दुकान 'बाबा' स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर के नाम से संचालित है. बजरंग दल के सदस्यों ने दुकान के नाम को लेकर आपत्ति जताते हुए मौके पर हंगामा किया और नाम बदलने की मांग की. इस दौरान दुकान के बाहर काफी देर तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन होता रहा.