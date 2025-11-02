शिमला में भगवान राम की तस्वीर पर छिड़ा विवाद, MC के खिलाफ शिकायत दर्ज
शिमला में बाल राम की तस्वीर को लेकर विवाद हो गया है. देवभूमि संघर्ष समिति ने इसे हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला बताया है.
Published : November 2, 2025 at 9:14 AM IST|
Updated : November 2, 2025 at 2:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नया विवाद छिड़ गया है. विवाद का मुख्य कारण नगर निगम शिमला की ओर से स्वच्छता अभियान के लिए लगाए गए पोस्टर हैं. पोस्टर में भगवान राम बाल रूप में कूड़े के ढेर पर बाण मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस पर देवभूमि संघर्ष समिति ने आपत्ति जताई है और इसे हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है.
देवभूम संघर्ष समिति ने इस पोस्टर को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है. समिति ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर शहर भर के सभी पोस्ट नहीं हटाए गए, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि 'प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से ही अपने सनातन विरोधी मनसूबे साफ कर दिए थे. मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालने के दौरान कहा था कि वो 98% हिंदू आबादी को हराकर सत्ता में आए हैं. अब सरकार सनातन, देश की आत्मा और भगवे के साथ खिलवाड़ कर रही है.'
छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज
देवभूमि संघर्ष समिति ने इस पोस्टर के खिलाफ छोटा शिमला थाने में शिकायत दी है. BNS की धारा 299 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर शिमला नगर निगम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. देवभूमि संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर शहर के भीतर से सभी पोस्टर निकाल दिए जाएं. ऐसा न होने पर इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे.
देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा कि ये कोई अचानक हुई चीज नहीं हैं. ये सोची समझी सोच के तहत हुई है. जानबूझकर ये काम किया गया है और लगातार सरकार इस तरह के काम कर रही है. आज इस सरकार में श्री राम को कूड़े के ढेर में बिठा दिया गया. हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं इन पोस्टर को तुरंत हटाकर माफी मांगे और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए. ऐसा न होने पर हम देखेंगे की मंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर कैसे जा पाते हैं.
नगर निगम शिमला ने क्या कहा
वहीं, नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि 'पोस्टरधार्मिक भावनाओं के खिलाफ नहीं है. भगवान राम ने भी रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया था. कूड़ा भी हमारे लिए रावण ही है. पोस्टर में स्वच्छता वॉरियर बनने की अपील की गई है. इस पोस्टर को नगर निगम शिमला ने नहीं बनाया है. इसे केंद्र सरकार ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बनाया है और देश भर में प्रचारित हैं. इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर भारत सरकार की तरफ से अप्रूव्ल मिला है. पोस्टर में मिनिस्ट्री का लोगो भी लगा हुआ है. इसे कई अन्य शहरों ने भी अडॉप्ट किया है.'
