शिमला में भगवान राम की तस्वीर पर छिड़ा विवाद, MC के खिलाफ शिकायत दर्ज

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नया विवाद छिड़ गया है. विवाद का मुख्य कारण नगर निगम शिमला की ओर से स्वच्छता अभियान के लिए लगाए गए पोस्टर हैं. पोस्टर में भगवान राम बाल रूप में कूड़े के ढेर पर बाण मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस पर देवभूमि संघर्ष समिति ने आपत्ति जताई है और इसे हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है.

देवभूम संघर्ष समिति ने इस पोस्टर को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है. समिति ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर शहर भर के सभी पोस्ट नहीं हटाए गए, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि 'प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से ही अपने सनातन विरोधी मनसूबे साफ कर दिए थे. मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालने के दौरान कहा था कि वो 98% हिंदू आबादी को हराकर सत्ता में आए हैं. अब सरकार सनातन, देश की आत्मा और भगवे के साथ खिलवाड़ कर रही है.'

छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज

देवभूमि संघर्ष समिति ने इस पोस्टर के खिलाफ छोटा शिमला थाने में शिकायत दी है. BNS की धारा 299 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर शिमला नगर निगम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. देवभूमि संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर शहर के भीतर से सभी पोस्टर निकाल दिए जाएं. ऐसा न होने पर इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे.