ETV Bharat / state

दिल्ली में क्रिसमस से पहले विवाद! सांता क्लाउस की टोपी पहनी महिलाओं का विरोध, AAP ने उठाए सवाल

दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके की मार्केट में सांता क्लॉज वाली टोपी लगाकर मार्केट में निकली महिलाओं का विरोध डीसीपी ने बताई सच्चाई

दिल्ली में क्रिसमस से पहले विवाद
दिल्ली में क्रिसमस से पहले विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 23, 2025 at 11:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में क्रिसमस 2025 से पहले ही त्योहार को लेकर विवाद देखने को मिला. दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके की मार्केट में कई महिलाएं सांता क्लॉज वाली लाल टोपी लगाकर त्योहार के बारे में लिखी जानकारी का पैम्प्लेट बांट रही थे. तभी मार्केट में मौजूद लोगों ने इसपर आपत्ति जतानी शुरू कर दी. इतना ही नहीं, महिलाओं को मार्केट से जाने के लिए तक बोल दिया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वही कई स्थानीय लोग कहते दिख रहे हैं कि यह अपने धर्म का पर्चा बांट रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बाद उन्हें मार्केट से जाने को कह दिया जाता है.

सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया वीडियो

इस घटना का वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि लाजपत नगर में महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की गई. कैप्शन में लिखा, "आपने देखे हैं ऐसे अंकल? मैं ऐसे हज़ारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, यहां क्रिसमस और सांता क्लॉज को गाली दे रहे हैं, मगर उनके बच्चे अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मेरी क्रिसमस करते हैं. इन जहर से भरे मां-बाप को डॉलर भेज रहे हैं. और ये अंकल पूरे दिन पार्क में बैठकर जहर उगलते हैं.

दिल्ली में महिलाओं से बदतमीज़ी -आपने देखे हैं ऐसे अंकल ?

वही इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली में कई नेताओं के द्वारा X पर ट्वीट किया जा रहा है जिसे लाजपत नगर इलाके का बताया जा रहा है जबकि यह अमर कॉलोनी थाना इलाके के गढ़ी का है वही इस वीडियो में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है सिर्फ दूसरे धर्म का प्रचार करने पहुंची महिलाओं को उन्हें लोगों के द्वारा वापस अपने घर जाने को कहा जा रहा है.

ईस्ट ऑफ कैलाश की घटना पर डीसीपी का बयान :
इस पर साउथ ईस्ट के डीसीपी हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला ईस्ट आफ कैलाश का है और यह अमर कॉलोनी थाना के अंतर्गत आता है. हालांकि लोग गलत तरीके से वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं जबकि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ लोग मार्केट में घूम रहे थे तो उन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें अपने घर जाने को कहा जाता है.

आगे डीसीपी ने कहा कि ईस्ट ऑफ़ कैलाश में स्थित गढ़ी में कथित झड़प के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति रही है जो इस प्रकार है. सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ पोस्टों के संदर्भ में, जिसमें अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गढ़ी में कथित झड़प का उल्लेख है.


ये भी पढ़ें :

क्रिसमस की रौनक से खिले दिल्ली के बाजार, लोगों में जबरदस्त उत्साह

दिल्ली में जान पर खेलकर कॉन्स्टेबल ने बुझाई सिलेंडर की आग, बिल्डिंग में रहते थे 16 लोगों का परिवार.

TAGGED:

WOMEN IN SANTA CAP IN EAST KAILASH
CONTROVERSY ERUPTED BY LOCAL PEOPLE
SAURABH BHARDWAJ ON CHRISTMAS CAP
दिल्ली में क्रिसमस से पहले विवाद
DELHI CHRISTMAS CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.