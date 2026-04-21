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बीजेपी में बगावत! एक पद पर दो दो अध्यक्ष, दुर्ग भिलाई बीजेपी में दो फाड़

दरअसल 19 अप्रैल की रात युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने 13 मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री की आधिकारिक सूची जारी की.लेकिन यह फैसला ज्यादा देर टिक नहीं पाया. महज 24 घंटे के भीतर, 20 अप्रैल को 13 में से 10 मंडल अध्यक्षों ने इस सूची को खारिज करते हुए अपनी अलग सूची जारी कर दी. इसके बाद भिलाई भाजपा कार्यालय में शक्ति प्रदर्शन का माहौल देखने को मिला. दोनों पक्षों के समर्थक बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचे, जिससे यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ नियुक्ति का नहीं, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है.

दुर्ग: ट्विन सिटी में युवा मोर्चा की कार्यकारिणी को लेकर भाजपा दो फाड़ हो चुकी है. हालात ये हैं कि कई मंडलों में अब एक ही पद पर दो दो अध्यक्ष और दो दो महामंत्री काबिज हैं.

एक पद पर दो अध्यक्ष और दो महामंत्री

स्थिति अब इतनी जटिल हो गई है कि कई मंडलों में एक ही पद के लिए दो-दो अध्यक्ष और महामंत्री घोषित हो गए हैं. भिलाई-चरौदा, कोहका, वैशाली नगर, सुपेला, कैंप, पूरब, पश्चिम, जामुल, खुर्सीपार और कुम्हारी जैसे क्षेत्रों में यह टकराव साफ नजर आ रहा है. वहीं, मुरमुंदा, जेवरा सिरसा और अहिवारा में अभी दूसरी सूची सामने नहीं आई है. इस पूरे विवाद ने कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है. जिला अध्यक्ष और प्रभारी भी अलग-अलग राय रखते नजर आ रहे हैं, जिससे मामला और उलझता जा रहा है.

बीजेपी युवा मोर्चा की लिस्ट पर बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सौरभ जायसवाल का कहना है कि उन्होंने केवल एक ही सूची जारी की है, जो जिला नेतृत्व के मार्गदर्शन में बनी है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही.

जिला प्रभारी का आरोप

वहीं जिला प्रभारी रामजी भारती ने साफ कहा कि पहले जारी की गई सूची में उनकी सहमति नहीं थी. उनका आरोप है कि सूची जारी करने से पहले उनसे कोई चर्चा नहीं की गई. उन्होंने कहा कि मंडल स्तर से नाम मंगवाकर, आपसी चर्चा के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि सूची जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन के हस्ताक्षर से जारी हुई लेकिन मंडल अध्यक्षों से चर्चा नहीं होने के कारण विरोध की स्थिति बन गई.

13 मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री की आधिकारिक सूची (ETV Bharat Chhattisgarh)

सूत्रों के मुताबिक, संगठन की परंपरा के तहत पहले मंडलों से नाम मंगाए गए थे लेकिन आरोप है कि उन नामों को नजरअंदाज कर दिया गया और कुछ चुनिंदा लोगों की सिफारिश पर नाम तय किए गए. घोषित सूची को लेकर कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है. उनका कहना है कि कई ऐसे लोगों को पद दिया गया है, जो संगठन में सक्रिय नहीं रहे, जिससे लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

13 मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री की सूची (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस मामले में जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फोन बंद मिला. पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, एक ही मंडल में दो-दो पदाधिकारियों की नियुक्ति से संगठन के कामकाज पर असर पड़ना तय माना जा रहा है. अब सबकी नजर जिला और प्रदेश नेतृत्व पर टिकी है कि आखिर कब और कैसे इस अंदरूनी कलह को सुलझाया जाता है या फिर यह विवाद संगठन को और कमजोर करेगा.