बरेली में नमाज को लेकर विवाद, मोहम्मदगंज के ग्रामीणों ने दी पलायन की धमकी, घर के बाहर लिखा- मकान बिकाऊ है

ग्रामीणों का कहना है कि लोग पड़ोसी गांव में नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन अब घरों में ही सामूहिक नमाज हो रही है.

घर के बारह लिखा, मकान बिकाऊ है.
घर के बारह लिखा, मकान बिकाऊ है. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 5:25 PM IST

Updated : February 16, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
बरेली : विशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में सामूहिक नमाज को लेकर विवाद गहरा गया है. कुछ हिंदू परिवारों ने गांव से पलायन करने की धमकी दी है. ग्रामीणों का आरोप है कि हर जुमे को घरों में अवैध रूप से सामूहिक नमाज अदा की जा रही है और शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही. विरोध में लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं.

ग्रामीणों के अनुसार, 16 जनवरी को भी घर के अंदर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लेकर बाद में जमानत पर छोड़ दिया था. अब एक बार फिर वैसा ही वीडियो सामने आने के बाद तनाव बढ़ गया है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मस्जिद नहीं है और पहले लोग पड़ोसी गांव में नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन अब घरों में ही सामूहिक नमाज हो रही है.

ग्रामीणों में नमाज को लेकर रोष. (Video Credit; ETV Bharat)

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उन्हें ही दबाव में लिया जा रहा है. महिलाओं ने भी प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है. ग्रामीण कमल किशोर ने बताया कि गांव में मुस्लिम समाज बिना अनुमति के नमाज पढ़ रहा है. पुलिस से मामले की शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया.

कमल किशोर ने कहा, हमारी मांग है कि पुलिस आरोपी पक्ष पर सख्त कार्रवाई करे. अगर पुलिस उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं करेगी तो वह गांव से पलायन को मजबूर होंगे. ग्रामीण रुमा देवी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने खड़े होकर नमाज पढ़वाई, कल फायरिंग भी हुई थी. रोज दूसरा पक्ष नमाज पढ़ रहा है. हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है. हम लोग यहां से चले जाएंगे.

एसपी ग्रामीण अंशिका वर्मा ने पलायन की खबरों को गलत बताते हुए कहा है कि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. विसारतगंज प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाई गई है. CO और SDM के नेतृत्व में सभी पक्षों से वार्ता करेंगे और विधिक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है, फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है.

संपादक की पसंद

