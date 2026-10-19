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फेसबुक पर टिप्पणी के बाद विवाद, कांग्रेस नेता और समर्थकों पर मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज

शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: हरिद्वार के कनखल कोतवाली क्षेत्र में फेसबुक पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद कोतवाली तक पहुंच गया. आरोप है कि कांग्रेस नेता वरुण बालियान अपने समर्थकों के साथ आरके मिशन रोड स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में घुस गए और दुकानदार, उसकी पत्नी और बेटे के साथ पाइप व रॉड से मारपीट की. घटना में दुकान का सामान भी बिखर गया. पीड़ित की शिकायत पर कनखल पुलिस ने कांग्रेस नेता समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आरके मिशन रोड पर रविदास मंदिर निवासी कृष्ण नारायण सिंह ने शिकायत देकर बताया कि 18 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे. इसी दौरान कांग्रेस नेता वरुण बालियान, हिमांशु राजपूत, दिव्यांश अग्रवाल, विवेक भूषण, राहुल चौधरी और राहुल शर्मा समेत 20 से 25 लोग दुकान में घुस आए.