शाहबाद डेयरी की स्कूल 5 साल में खंडहर बनी!, स्वाति मालीवाल और मंत्री आशीष सूद ने किया अलग-अलग निरीक्षण

दिल्ली के सरकारी स्कूलों को पूर्व की AAP सरकार द्वारा 'वर्ल्ड क्लास' बताने वाले दावों के बीच एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया एक स्कूल का दौरा
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया एक स्कूल का दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 7:43 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों को पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 'वर्ल्ड क्लास' बताने वाले दावों के बीच एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. विवाद की जड़ में है एक सरकारी स्कूल की इमारत, जिसका दौरा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अलग-अलग किया. आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने स्कूल की जर्जर हालत को लेकर शाहबाद डेयरी की ‘वर्ल्ड क्लास’ गर्ल्स स्कूल इमारत जो 5 साल में खंडहर बनी, उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिख कर एफआईआर और जांच की मांग की है.

स्वाति मालीवाल का 'रियालिटी चेक': "यह वर्ल्ड क्लास भ्रष्टाचार है"

राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर शाहबाद डेयरी स्थित सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर हालत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. सांसद ने कहा कि 2020 में बनी यह स्कूल बिल्डिंग जिसे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घान किया था, जिसे सरकारी विज्ञापनों में “वर्ल्ड क्लास मॉडल स्कूल” बताया गया था. अब मात्र पांच सालों के भीतर ही स्कूल को खतरनाक घोषित कर बंद कर दी गई, जो भ्रष्टाचार और घोर लापरवाही की ओर सीधा इशारा करता है.

मंत्री आशीष सूद ने किया एक स्कूल का दौरा (ETV Bharat)

सांसद मालिवाल ने लिखा कि निर्माण के पहले ही साल से स्कूल के खंभों में दरारें आने लगी थीं और छत से पानी टपकने लगा था. शिक्षकों के अनुसार, चार मंज़िला इमारत इतनी घटिया बनी थी कि बारिश के दौरान ऊपर से पानी सीधे नीचे तक पहुंच जाता था, जिससे कंप्यूटर लैब के नए कंप्यूटर तक खराब हो गए. उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स के पैसों से बनी, महज़ कुछ साल पुरानी स्कूल बिल्डिंग का इस हालत में पहुंच जाना बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इस स्कूल के छात्रों को रोहिणी सेक्टर-27 स्थित सर्वोदय स्कूल में शिफ्ट किया गया है.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी किया दौरा

आप सांसद स्वाति मालीवाल के दौरे के कुछ देर बाद ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह के साथ उसी स्कूल का दौरा किया. इस दौरान शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने अवगत कराया कि उक्त स्कूल का निर्माण वर्ष 2020 में किया गया था, किंतु भवन की अत्यंत जर्जर अवस्था को देखते हुए 2024 में इस स्कूल को खतरनाक घोषित करना पड़ा.

शिक्षा मंत्री को बताया गया कि इस स्कूल के निर्माण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ही वर्षों में यह जर्जर हालत में हो गया. निरीक्षण के दौरान देखा गया कि स्कूल में कई स्थानों पर प्लास्टर टूटकर गिरा हुआ है. साथ ही फर्श जगह-जगह से उखड़ा हुआ था, तथा कक्षाओं में खिड़कियां भी टूटी हालत में है. अब दोबारा से रोहिणी से सटे शाहबाद डेयरी में बन रहे स्कूल के बारे में सूद ने पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए. इसमें प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए. यह कार्य अगले शैक्षणिक वर्ष से पहले-पहले पूर्ण हो जाना चाहिए, ताकि आसपास के बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने कहा कि लाल स्कूल, शाहबाद का पूर्व में भी कई बार निरीक्षण कर चुके हैं. इस स्कूल से जुलाई माह में लगभग 5,000 बच्चों को रोहिणी के दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करना पड़ा, जो अपने आप में अत्यंत चिंताजनक और कष्टदायक स्थिति है. बच्चों को ढाई–तीन किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है, जिससे उनके आने-जाने में भारी असुविधा हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि यह स्कूल भ्रष्टाचार का स्मारक इसलिए है, क्योंकि स्कूल के ठीक पीछे 40–50 वर्षों से लोगों ने मकान बना रखे हैं. वहां कभी पानी की गुणवत्ता या ऐसी किसी समस्या की शिकायत नहीं आई, जिससे भवन के सरिए या सीमेंट को कोई नुकसान पहुंचा हो या इमारत जर्जर हुई हो.

जानिए क्या कहते हैं छात्र और अभिभावक ?

अभिभावक से बात करने पर उन्होंने बताया, ''बच्चों को बहुत परेशानी होती है, यहां से स्कूल कम से कम पांच किलोमीटर दूर है. बच्चे छोटे हैं और हम मजदूर हैं कभी पैसे होते है कभी नहीं.'' वहीं, एक अन्य अभिभावक शीला ने बताया कि घर से स्कूल काफी दूर है और आने जाने में परेशानी होती है. रास्ता भी ठीक नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि रोज रिक्शा का पैसे दे सकें. वहीं, स्कूली छात्रा राधा ने कहा कि वह छठी कक्षा की छात्रा है. वह कहती हैं, स्कूल दूर है और यहां जब पढ़ते थे तो बच्चों को करेंट भी लगा. माहौल भी ठीक नहीं है. जबकि, एक अन्य छात्र सत्यम ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग टूट रही है. नए स्कूल जाने के लिए हम रिक्शा में जाते है तो रास्ता बहुत खराब है.

