नेताजी के स्वागत में स्कूली बच्चों का क्या काम, वीडियो हुआ वायरल तो सामने आई सफाई, कहा - ये है सामान्य बात
भारतीय जनता पार्टी का कहना है, कि कांग्रेस के राजनीति कार्यक्रम में बच्चों को शामिल करना उनके भविष्य से खिलवाड़ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 21, 2026 at 5:11 PM IST
सूरजपुर: कांग्रेस नेता के स्वागत कार्यक्रम में स्कूली छात्रों द्वारा स्वागत और नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. आपको बता दें, मंगलवार को कांग्रेस के आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपुर पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह के नेतृत्व में रामानुजनगर के गणेशपुर में उनका भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया.
नेताजी के स्वागत में स्कूल बच्चों का क्या काम
कार्यक्रम स्थल पर स्कूली बच्चे स्वागत करते और जोर-शोर से नारेबाजी करते नजर आए. राजनीतिक आयोजन में स्कूल के समय पर छात्रों का इस तरह शामिल होना प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर रहा है. लोग भी इस तरह से बच्चों को पार्टी के आयोजन में शामिल किए जाने पर आपत्ति उठा रहे हैं. कार्यक्रम में बच्चों के शामिल होने का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो को लेकर बीजेपी नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया.
बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग
बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिम्मेदार लोग ही जब इस तरह का काम करेंगे तो दूसरे से क्या अपेक्षा की जाएगी. वहीं वायरल वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है.
जिला शिक्षा अधिकारी का बयान
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि "हमारे नेता हसदेव क्षेत्र का दौरा करने आए थे. उसी दौरान आसपास के स्कूली बच्चों की छुट्टी हो गई थी. बच्चे उत्साहित होकर हमें देखने पहुंचे और स्वतः नारेबाजी करने लगे. हमने उन्हें रोका नहीं."
कांग्रेस नेता ने बताया सामान्य घटना
शशि सिंह ने इसे सामान्य घटना बताते हुए बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है. इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्माएगा. पक्ष और विपक्ष चाहे जो भी दलील दे लेकिन इतना तय है कि अगर बच्चों को कार्यक्रम में लाया गया तो गलत है.
