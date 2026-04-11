सीएम के निकलते ही डीएम कॉलेज में हंगामा, डांस के दौरान हुई झड़प, जानिये पूरा मामला
डीएवी कॉलेज में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गानों में डांस के दौरान क झड़प हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 11, 2026 at 4:59 PM IST
देहरादून/नैनीताल: आज सीएम धामी ने अलग अलग कॉलेजों के कार्यक्रमों में शिरकत की. पहले आज सीएम धामी भीमताल पहुंचे. जहां उन्होंने बिड़ला संस्थान के वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम धामी ने CSE भवन का उद्घाटन किया. इसके बाद सीएम धामी देहरादून डीएवी कॉलेज पहुंचे. यहां उन्होंने छात्रसंघ समारोह में हिस्सा लिया. सीएम धामी के कार्यक्रम में के बाद डीएवी में छात्रों के बीच विवाद भी हुआ.
आज डीएवी (पीजी) कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ओर अजय हुड्डा ने लाइव प्रस्तुति दी. इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की. समारोह का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा युवाओं की ऊर्जा हमेशा हमें अपने कॉलेज के दिन याद दिलाते हैं। आप सिर्फ युवा छात्र नहीं हैं। आप देश का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं. उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम से चले गए. कार्यक्रम में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ओर अजय हुड्डा ने लाइव प्रस्तुति दे रहे थे, उसी दौरान डांस करते हुए एक छात्र किसी छात्रा पर गिर गया. छात्रा के पक्ष के छात्रों ने उसके हाथापाई कर दी. इसी दौरान छात्र को किसी का कड़ा लग गया. छात्र घायल हो गया. अन्य छात्रों ने मामले को शांत कराया. घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे घर भेज दिया गया.
डीएवी (पीजी) कॉलेज, देहरादून में आयोजित छात्र संघ समारोह में युवाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ बिताए पलों ने छात्र जीवन की यादों को पुनः ताज़ा कर दिया।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 11, 2026
युवा केवल देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यही शक्ति आज नए भारत के निर्माण में अपनी अहम… pic.twitter.com/mBv8CdWatF
कोतवाली डालनवाला एसएसआई कुलेंद्र रावत ने बताया डांस करते हुए उसे किसी का कड़ा लगा. जिससे उसे चोट आई. उसके बाद किसी छात्रा पर गिर गया. जिससे छात्रा के पक्ष के छात्रों के साथ हाथापाई की. छात्र का उपचार करवाने के बाद उसे घर भेज दिया गया है.
डीएवी (पीजी) कॉलेज, देहरादून में आयोजित छात्र संघ समारोह में युवाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ बिताए पलों ने छात्र जीवन की यादों को पुनः ताज़ा कर दिया।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 11, 2026
युवा केवल देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यही शक्ति आज नए भारत के निर्माण में अपनी अहम… pic.twitter.com/mBv8CdWatF
इससे पहले सीएम धामी ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज (BIAS) भीमताल में वार्षिकोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया. उन्होंने संस्थान के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (CSE) विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया. छात्रों, शिक्षकों व प्रबंधन को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतिष्ठित संस्थान में आकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. यहां के होनहार छात्र-छात्राओं के बीच आना उनके लिए सौभाग्य की बात है.
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