पानीपत किसान भवन पर विवाद गहराया, प्रधान पर फर्जी तरीके से कई सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप
Controversy deepens over Panipat Kisan Bhawan, Pradhan accused of fraudulently occupying government property
Published : July 11, 2026 at 4:07 PM IST
पानीपतः किसान भवन को लेकर किसान नेताओं के बीच विवाद गहरा गया है. किसान भवन के उपप्रधान और कई पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता कर प्रधान निशान सिंह मलिक पर किसान भवन की संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा से फर्जी ट्रस्ट बनाकर संपत्ति अपने नाम कराने के गंभीर आरोप लगाए. वहीं, निशान सिंह मलिक ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि "ट्रस्ट केवल किसान भवन को कानूनी एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से बनाया गया है."
किसानों के मंदिर' पर कब्जे की साजिश का आरोप: किसान नेता सुधीर जाखड़ ने 'किसान भवन बचाओ महापंचायत' की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि "किसान भवन पूरे जिले के किसानों की आस्था का केंद्र है, जिसे पिछले 40 वर्षों के संघर्ष और किसानों के खून-पसीने से तैयार किया गया है." उनका आरोप है कि "कुछ लोगों ने चुपचाप फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रस्ट बनाकर स्वयं को किसान भवन का मालिक बनाने की कोशिश की है." उन्होंने कहा कि "ट्रस्ट का गठन बिना आमसभा की बैठक बुलाए और बिना किसी ब्लॉक प्रधान या अन्य पदाधिकारियों को विश्वास में लिए किया गया." उनका आरोप था कि "उपप्रधान, युवा प्रधान और जिले की अधिकांश कमेटियों तक को इसकी जानकारी नहीं दी गई."
सात लोगों को बनाया ट्रस्टी, बाकी पदाधिकारी बाहर: विरोधी गुट का आरोप है कि ट्रस्ट में केवल प्रधान के करीबी सात लोगों को ही ट्रस्टी बनाया गया, जबकि अन्य ब्लॉकों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया. उनका कहना है कि किसान भवन परिसर में गोदाम बनाकर उन्हें किराये पर देने की मंशा से यह पूरी प्रक्रिया अपनाई गई."
वित्तीय अनियमितताओं और वाहन रिकॉर्ड पर भी उठाए सवाल: प्रेसवार्ता के दौरान किसान नेताओं ने वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप लगाए. उनका दावा है कि "लाखों रुपये वकीलों पर खर्च दिखाए गए, लेकिन उनके समर्थन में कोई रसीद उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा वाहन के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए गए. आरोप लगाया गया कि "15 दिनों के भीतर वाहन के ओडोमीटर में लगभग 31 हजार किलोमीटर की बढ़ोतरी दिखाई गई, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है." इस मामले की भी जांच कराने की मांग की गई.
प्रधान बोले- कब्जा नहीं, पारदर्शिता के लिए बनाया ट्रस्ट: इन आरोपों पर किसान भवन के पूर्व प्रधान निशान सिंह मलिक ने कहा कि "किसान भवन अब तक बिना किसी स्पष्ट बायलॉज के संचालित हो रहा था. इसी कारण भवन के संचालन को कानूनी आधार देने और भविष्य में किसी प्रकार के कब्जे या विवाद से बचाने के लिए विधिवत ट्रस्ट का गठन किया गया है." उन्होंने कहा कि "ट्रस्ट का पंजीकरण पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिसमें सदस्यों के दस्तावेज और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं." उन्होंने कहा कि "कुछ लोग वर्षों से बिना किसी व्यवस्था के अपनी मनमर्जी से भवन का संचालन कर रहे थे और अब पारदर्शी व्यवस्था बनने से उन्हें परेशानी हो रही है."
महापंचायत में होगा फैसला: पूर्व प्रधान निशान सिंह मलिक ने कहा कि "किसान समाज सर्वोपरि है और महापंचायत जो भी निर्णय लेगी, उसे स्वीकार किया जाएगा." उन्होंने बताया कि "पहले 15 जुलाई को महापंचायत प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने 12 जुलाई को ही बैठक बुला ली है." उन्होंने कहा कि "समाज के सामने सभी तथ्य रखे जाएंगे और वही अंतिम निर्णय करेगा." फिलहाल किसान भवन को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं. अब सभी की निगाहें आगामी महापंचायत पर टिकी हैं, जहां इस पूरे विवाद पर किसान समाज का रुख स्पष्ट हो सकता है.
अब सभी की नजर आगामी महापंचायत पर है: पानीपत किसान भवन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खुलकर दो गुटों के बीच टकराव में बदल गया है. एक पक्ष ट्रस्ट गठन को फर्जी बताते हुए किसान भवन पर कब्जे की साजिश का आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे भवन के पारदर्शी और कानूनी संचालन के लिए उठाया गया कदम बता रहा है. दोनों पक्षों ने महापंचायत में समाज के फैसले को सर्वोपरि मानने की बात कही है. ऐसे में अब सभी की नजर आगामी महापंचायत पर है, जहां इस पूरे विवाद पर किसान समाज की राय और आगे की दिशा तय होने की संभावना है.