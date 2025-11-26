ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक के जाति प्रमाणपत्र को लेकर विवाद जारी, आदिवासी समाज कर रहा जांच की मांग

जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने शकुंतला सिंह पोर्ते को नोटिस जारी कर मूल दस्तावेज पेश करने को कहा है.

BJP MLA CASTE CERTIFICATE
आदिवासी समाज कर रहा जांच की मांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 12:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शकुंतला सिंह पोर्ते प्रतापपुर वाड्रफनगर विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं. विधायक के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोग विधायक के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं. सर्व आदिवासी समाज विधायक के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग भी कर रहा है.

विधायक के जाति प्रमाण पत्र बढ़ा विवाद

इस संबंध में जिले की जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के द्वारा शकुंतला सिंह पोर्ते को नोटिस जारी करने उन्हें मूल दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है. सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने मंगलवार को बड़ी संख्या में वाड्रफनगर पुलिस चौकी पहुंचकर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

जाति प्रमाणपत्र को लेकर विवाद जारी (ETV Bharat)



हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए छानबीन के निर्देश

दरअसल, विवाद की शुरुआत तब हुई जब आदिवासी समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि, प्रतापपुर वाड्रफनगर की वर्तमान विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का जाति प्रमाण पत्र उनके पति के आधार पर बना है. सर्व आदिवासी समाज की दलील है कि नियमों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम दर्ज किया जाता है. लिहाजा अब इस विषय में हाई कोर्ट ने कलेक्टर को छानबीन समिति गठित कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. 27 नवंबर को इस मामले की अंतिम सुनवाई होनी है. विधायक को जाति संबंधी सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का नोटिस भी जारी कर दिया है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

BJP MLA CASTE CERTIFICATE
आदिवासी समाज कर रहा जांच की मांग (ETV Bharat)


विधायक का जाति प्रमाण पत्र है फर्जी: सर्व आदिवासी समाज

हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले धनसिंह धुर्वे ने कई गंभीर आरोप जाति प्रमाणपत्र को लेकर लगाए हैं. शिकायतकर्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, हम पुलिस चौकी में ये शिकायत लेकर आए हैं कि, जो वर्तमान की विधायक शकुंतला पोर्ते हैं उनके खिलाफ हमें शिकायत मिली थी कि उनकी जाति प्रणाम पत्र असली न होकर नकली है. 27 नवंबर के बाद क्या फैसला होता है उसके बाद हम आगे का स्टेप लेंगे. अभी फिलहाल 27 का इंतजार कर रहे हैं.

माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं. पुलिस से हम चाहते हैं कि इसकी छानबीन की जाए छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण की पात्रता नहीं है: धनसिंह धुर्वे, शिकायत कर्ता


27 नवंबर को आएगी रिपोर्ट

शिकायत और चल रही जांच के संबंध में पुलिस का कहना है कि इस मामले की छानबीन समिति 27 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. लंबे वक्त से बीजेपी विधायक शुकंतला पोर्ते की जाति और जारी प्रमाण पत्र को लेकर विवाद चला आ रहा है.

कौन हैं विधायक शकुंतला पोर्ते

सरगुजा संभाग की प्रतापपुर विधानसभा सीट 2023 के विधानसभा चुनाव में शकुंतला पोर्ते ने जीत दर्ज की. शकुंतला पोर्ते ने कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी शिवभजन मराबी को हराया था.

Chhattisgarh Election 2023 : सूरजपुर जिले में किसका चलेगा सिक्का, बीजेपी ने नए चेहरों से बनाई चुनावी रणनीति
Pratapur Election Result 2023: प्रतापपुर सीट पर शकुंतला पोर्ते जीती चुनाव, राजकुमारी शिवभजन मराबी को हराया
विधायक सहित कई बड़े अधिकारियों के जाति प्रमाणपत्र फर्जी: भानू प्रताप सिंह

TAGGED:

जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति
PRATAPPUR WADRAFNAGAR
BJP MLA
MLA SHAKUNTALA SINGH PORTE
BJP MLA CASTE CERTIFICATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.