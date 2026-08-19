'तेजस्वी ने श्रेयसी सिंह वाला नशा तो नहीं किया?' श्रद्धांजलि सभा वाला VIDEO पर बवाल
तेजस्वी यादव का श्रद्धांजलि सभा वाला वीडियो पर जीतन राम मांझी और रोहिणी आचार्य में सोशल जंग छिड़ गयी. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : August 19, 2026 at 7:51 AM IST
पटना: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के श्रद्धांजलि सभा वाला वीडियो पर जमकर खिंचाई की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसपर केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया X हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'नशा शराब में होती तो नाचती बोतल'. लगता है बाबू साहब (तेजस्वी) का रात वाला उतरा नहीं था. इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहें हैं.'
मांझी की तेजस्वी को चेतावनी: मांझी ने आगे कहा कि अगर हालात नहीं सुधरें तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू जी एवं राबड़ी जी को भी श्रद्धांजलि दे देंगें. नशा कुछ भी करा सकता है. मांझी ने कहा कि 'नॉर्मल आदमी ऐसी बात नहीं बोल सकता है. अब तेजस्वी यादव किस पदार्थ का सेवन करते हैं. नशा में कोई भी एबनॉर्मल हो सकता है. मुझे नहीं लगता है, उनका कोई और मकसद था. अगर होगा भी तो पूरा नहीं होने वाला है. इतनी जल्दी हम दुनिया से नहीं जाने वाले हैं.'
तेजस्वी यादव का मामला समझिए: 17 अगस्त सोमवार को राजद कार्यालय में माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित की गयी थी. इस दौरान बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गयी. तेजस्वी ने कहा कि 'जीतन राम मांझी जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित', हालांकि बीच में किसी ने टोका इसके बाद सुधार करते हुए दशरथ मांझी का नाम लिया.
फेलस्वी जी, आपसे ना हो पाएगा!— BJP Bihar (@BJP4Bihar) August 17, 2026
दशरथ मांझी जी को श्रद्धांजलि देनी थी,
शहजादे ने जीतन राम मांझी जी को ही श्रद्धांजलि दे दी! 😄 pic.twitter.com/VLpeTpux2L
रोहिणी आचार्य का पलटवार: जीतन राम मांझी के ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद रोहिणी आचार्य ने उन्हें निशाने पर लिया. उन्होंने जीतन राम मांझी और सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हुए लिखा कि 'कही बीजेपी की श्रेयसी सिंह वाला नशा तो नही किया था प्रतिपक्ष के नेता? बीजेपी की श्रेयसी सिंह पर बोलने की औकात नहीं है सामंतियों के इस गुलाम की.'
कही बीजेपी की श्रेयसी सिंह वाला नशा तो नही किया था प्रतिपक्ष के नेता?— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) August 18, 2026
बीजेपी की श्रेयसी सिंह पर बोलने की औकात नहीं है सामंतियों के इस ग़ुलाम @jitanrmanjhi की ?
सम्मान उम्र देखकर नहीं, आचरण को देखकर दिया जाता है ।
पिता की उम्र का होकर भी घटिया हो , वह आदर के लायक नहीं होता ।
रोहिणी का मांझी पर तंज: रोहिणी ने आगे लिखा कि 'सम्मान उम्र देखकर नहीं, आचरण को देखकर दिया जाता है. पिता की उम्र का होकर भी घटिया हो, वह आदर के लायक नहीं होता.' उन्होंने तेजस्वी के बचाव में सीधे मांझी के बयान और उनके आचरण पर कड़ा प्रहार किया.
राष्ट्रपति महात्मा गांधी?— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 15, 2026
अभिनंदन चंदन?
बर्बाद बिहार करने को बस एक ही " सम्राट" काफ़ी था!
हर विभाग पे उल्लू बैठे हैं अंजाम-ऐ-गुलिस्तां क्या होगा?@yadavtejashwi #RJD #Bihar pic.twitter.com/b3Xu0P2BtT
मंत्री श्रेयसी सिंह का मामला: 15 अगस्त को स्वतंत्रता समारोह के दौरान बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह सीतामढ़ी में थीं. ध्वजारोहण के दौरान श्रेयसी सिंह की जुबान फिसल गई. श्रेयसी सिंह ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति और लोक नायक जय प्रकाश नारायण को जन प्रकाश कहा. रोहिणी आचार्य ने इसी का संदर्भ लेते हुए जीतन राम मांझी को निशाने पर लिया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब गलती बीजेपी के मंत्री से हो सकती है तो नेता प्रतिपक्ष से क्यों नहीं?
ये भी पढ़ें: