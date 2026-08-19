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'तेजस्वी ने श्रेयसी सिंह वाला नशा तो नहीं किया?' श्रद्धांजलि सभा वाला VIDEO पर बवाल

पटना: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के श्रद्धांजलि सभा वाला वीडियो पर जमकर खिंचाई की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसपर केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया X हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'नशा शराब में होती तो नाचती बोतल'. लगता है बाबू साहब (तेजस्वी) का रात वाला उतरा नहीं था. इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहें हैं.'

मांझी की तेजस्वी को चेतावनी: मांझी ने आगे कहा कि अगर हालात नहीं सुधरें तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू जी एवं राबड़ी जी को भी श्रद्धांजलि दे देंगें. नशा कुछ भी करा सकता है. मांझी ने कहा कि 'नॉर्मल आदमी ऐसी बात नहीं बोल सकता है. अब तेजस्वी यादव किस पदार्थ का सेवन करते हैं. नशा में कोई भी एबनॉर्मल हो सकता है. मुझे नहीं लगता है, उनका कोई और मकसद था. अगर होगा भी तो पूरा नहीं होने वाला है. इतनी जल्दी हम दुनिया से नहीं जाने वाले हैं.'

जीतन राम मांझी का ट्विट (Jitan Ram Manjhi X)

तेजस्वी यादव का मामला समझिए: 17 अगस्त सोमवार को राजद कार्यालय में माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित की गयी थी. इस दौरान बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गयी. तेजस्वी ने कहा कि 'जीतन राम मांझी जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित', हालांकि बीच में किसी ने टोका इसके बाद सुधार करते हुए दशरथ मांझी का नाम लिया.