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अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति पर उठा विवाद, ट्रस्ट ने पत्र जारी कर आरोपों को नकारा

बता दें कि सीईओ पद के लिए आवेदन देने वाले रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे ने हाल के दिनों में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि, जिन्हें ट्रस्ट ने सीईओ बनाया है वह उन अंतिम 16 लोगों में शामिल ही नहीं थे, जो अपना साक्षात्कार देने के लिए आए थे. अंतिम समय में ट्रस्ट ने उन्हें सीईओ घोषित किया. वहीं अब इस मामले पर पूर्व IPS अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, जो स्वयं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के CEO पद के आवेदक रहे हैं, उन्होंने भी CEO के चयन की प्रक्रिया पर फिर गंभीर सवाल उठाये हैं.

अयोध्या: चंदा चोरी मामला सामाने आने के बाद से ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. तब चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगे थे. उसके बाद व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए ट्रस्ट ने सीईओ की तैनाती कर दी, लेकिन अब सीईओ की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे. हालांकि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने पत्र जारी कर पूरे मामले का खंडन भी कर रहा है. ट्रस्ट का कहना कि ये विवाद झूठे रूप से प्रेषित किए जा रहे हैं.

EX, IAS अमिताभ ठाकुर ने उठाए सवाल

अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक पत्र भी भेजा है. साथ ही एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि पूर्व IPS अधिकारी राजेश पाण्डेय के आरोप यदि सही पाया जाता है, तो यह केवल अंतिम नियुक्ति ही नहीं, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रश्नांकित करता है. ठाकुर ने ट्रस्ट से स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर वे चयन प्रक्रिया और नियुक्ति को उचित न्यायिक/वैधानिक मंच के समक्ष चुनौती देने सहित उपलब्ध विधिक उपाय अपनाएंगे.

ट्रस्ट ने आरोपों का किया खंडन

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देवगिरी ने इस मामले पर पत्र जारी करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के संबंध में तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता है, गलत जानकारी को संबोधित किया जा सके. चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले 6 जुलाई को खोज समिति का गठन किया गया. इसके आधार पर समिति को 5,585 आवेदन प्राप्त हुए और तीन शहरों (दिल्ली एनसीआर, पुणे, संबलपुर) में एआई स्क्रीनिंग और मैनुअल विशेषज्ञता दोनों का उपयोग करके बहु-स्तरीय मूल्यांकन किया.

मल्टीलेवल असेसमेंट के बाद 16 प्रत्याशियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया. जिन्होंने 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में आमने-सामने की बातचीत में भाग लिया. इसमें सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भी 11 अगस्त को, पहली पाली में, साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लिया और 1 सितंबर को अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें न्यास को प्रस्तुत कीं. इसी रिपोर्ट में 2 सितंबर को न्यास द्वारा अनुशंसित शीर्ष तीन प्रत्याशियों, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (सेवानिवृत्त), संजय प्रताप सिंह विश्वास राव, और श्रुति भारद्वाज, के नाम सार्वजनिक रूप से मीडिया के समक्ष रखे गए.

ट्रस्ट ने बताया कि शीर्ष तीन अनुशंसित प्रत्याशियों में उनका समावेश उनकी भागीदारी, मूल्यांकन और योग्यता-आधारित चयन का दस्तावेज़ी प्रमाण है. चयन प्रक्रिया संस्थागत शासन और पारदर्शिता के सर्वोच्च मानकों के अनुसार आयोजित की गई थी. प्रत्येक चरण दस्तावेज़ीकृत था, और सभी अंतिमवर्तीयों की पहचान अयोध्या में दर्ज की गई थी और न्यास पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है और चयन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी और जांच को संबोधित करने के लिए तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना जारी रखेगा.

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