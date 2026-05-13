'तेरे हिस्से के भी मच्छर मुझे काट रहे' कहकर कश्मीरी और पूर्वांचल के छात्रों में मारपीट, AMU में मच्छरदानी को लेकर बवाल
विश्वविद्यालय प्रशासन मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने में जुटा हुआ है, ताकि हॉस्टल का माहौल खराब न हो
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 2:40 PM IST
अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के एसएस नॉर्थ हॉस्टल में मच्छरदानी लगाने को लेकर छात्रों के बीच विवाद का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां हॉस्टल के कमरे में मच्छरदानी लगाने की बात पर कश्मीरी और पूर्वांचल के दो छात्रों के बीच बहस शुरू हुई और देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. इस हिंसक झड़प के बाद हॉस्टल परिसर में भारी तनाव फैल गया. दोनों छात्र गुट आमने-सामने आ गए. फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है.
जानकारी के अनुसार एसएस नॉर्थ हॉस्टल में रहने वाले एक कश्मीरी छात्र ने रात में सोने के लिए अपने बेड पर मच्छरदानी लगा ली थी. इसी बात को लेकर उसका रूम पार्टनर, जो पूर्वांचल के गाजीपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने आपत्ति जताई. आरोप है कि मच्छरदानी लगाने को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई, फिर कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई.
प्रॉक्टोरियल टीम से शिकायत
विवाद के बाद कश्मीरी छात्र गुट ने प्रॉक्टोरियल टीम से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनके साथी छात्र के साथ मारपीट की गई है. वहीं, दूसरी ओर गाजीपुर गुट के छात्र ने भी अपनी सफाई पेश की. उनका कहना था कि कमरे में मच्छरदानी लगाने से दूसरी तरफ मच्छर ज्यादा पहुंच रहे थे, जिससे उन्हें परेशानी हो रही थी. इसी बात को लेकर विवाद हुआ.
प्रॉक्टोरियल टीम सक्रिय
घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय की प्रॉक्टोरियल टीम सक्रिय हो गई है. टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की और स्थिति को शांत कराया. मंगलवार देर रात तक दोनों छात्र गुटों के बीच समझौते और मामले को सुलझाने की कोशिशें चलती रहीं.
दोनों छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी
विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉ. नावेद ने बताया कि दोनों छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों छात्र एसएस नॉर्थ हॉस्टल में रहते हैं. इनमें एक छात्र कश्मीर से है, जबकि दूसरा पूर्वांचल क्षेत्र का रहने वाला है. फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने में जुटा हुआ है, ताकि हॉस्टल का माहौल खराब न हो और किसी प्रकार का तनाव आगे न बढ़े.
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