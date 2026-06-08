ETV Bharat / state

राजकीय जिला अस्पताल में 100 नर्सिंग कर्मचारियों को हटाने पर बढ़ा विवाद, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जॉइनिंग नहीं मिलने का आरोप

बाड़मेर : बाड़मेर राजकीय जिला अस्पताल में पिछले तीन से पांच वर्षों से सेवाएं दे रहे लगभग 100 नर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने का मामला लगातार चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है. निवर्तमान नर्सिंग ऑफिसर प्रवीण राजपुरोहित के अनुसार अस्पताल प्रशासन की ओर से चरणबद्ध तरीके से आदेश जारी किए गए. पहला आदेश दिनांक 21 मई 2026 को आदेश क्रमांक 2026/940, दूसरा आदेश 29 मई 2026 को आदेश क्रमांक 2026/984 और तीसरा आदेश 2 जून 2026 को आदेश क्रमांक 2026/1003 के तहत जारी किया गया. कर्मचारियों का दावा है कि इन आदेशों के माध्यम से लगभग 100 नर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि वर्षों तक अस्पताल में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें बिना कोई स्पष्ट कारण बताए कार्यमुक्त कर दिया गया, जिससे उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. हटाए गए कर्मचारियों में से लगभग 10 से 15 कर्मचारियों को समय-समय पर जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज स्तर पर उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा चुका है. वहीं, 2 से 4 नर्सिंग कर्मचारियों को जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है.

पढे़ं. नई नियुक्तियों के बाद आरबीएम अस्पताल में बवाल, हटाए जा रहे एजेंसी नर्सिंग स्टाफ ने की हड़ताल

कर्मचारियों का कहना है कि कोविड काल सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में इन कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाई थी. न्याय की मांग को लेकर कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के.के. बिश्नोई व अन्य जनप्रतिनिधियों, जिला कलेक्टर, एडीएम एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि दो से तीन दिनों के भीतर उनकी समस्या के समाधान और वापस जॉइनिंग के लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्हें फिर से कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया गया है.