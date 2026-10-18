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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं पर विवादों का 'साया', कहीं साजिश तो कहीं रणनीति

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं पर विवादों का 'साया' ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से करीब तीन महीने पहले ही राजनीति से जुड़े नेताओं के विवाद सामने आने लगे हैं. सुमित हृदयेश से लेकर रेखा आर्या तक अलग-अलग मामलों ने सियासी हलकों में चर्चाएं तेज कर दी हैं. इससे पहले सौरभ बहुगुणा से जुड़ा जानलेवा हमले का मामला भी राजनीतिक चर्चाओं में रहा. राज्य में महेश जीना, हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र, उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन जैसे नेता भी अलग-अलग विवादों में सुर्खियां बटोर चुके हैं. सवाल है कि चुनाव से पहले ऐसे विवाद महज संयोग हैं या इनके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति और षड्यंत्र भी है?

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. राजनीतिक दल टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं. लेकिन इसी बीच नेताओं से जुड़े विवाद भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. ताजा मामला कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद का है. रेखा आर्या ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से वीडियो और कथित ऑडियो सामने आए हैं. एक ओर मंत्री ने उत्पीड़न और जान से मारने की साजिश के आरोप लगाए हैं, वहीं उनके पति ने आरोपों को खारिज करते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.