उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं पर विवादों का 'साया', कहीं साजिश तो कहीं रणनीति
चुनाव से पहले विवादों की वजह से रेखा आर्या, सुमित हृदयेश जैसे कई नेता चर्चाओं में हैं. पहले भी ऐसा देखा गया. रिपोर्ट- नवीन उनियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2026 at 4:53 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से करीब तीन महीने पहले ही राजनीति से जुड़े नेताओं के विवाद सामने आने लगे हैं. सुमित हृदयेश से लेकर रेखा आर्या तक अलग-अलग मामलों ने सियासी हलकों में चर्चाएं तेज कर दी हैं. इससे पहले सौरभ बहुगुणा से जुड़ा जानलेवा हमले का मामला भी राजनीतिक चर्चाओं में रहा. राज्य में महेश जीना, हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र, उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन जैसे नेता भी अलग-अलग विवादों में सुर्खियां बटोर चुके हैं. सवाल है कि चुनाव से पहले ऐसे विवाद महज संयोग हैं या इनके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति और षड्यंत्र भी है?
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. राजनीतिक दल टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं. लेकिन इसी बीच नेताओं से जुड़े विवाद भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. ताजा मामला कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद का है. रेखा आर्या ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से वीडियो और कथित ऑडियो सामने आए हैं. एक ओर मंत्री ने उत्पीड़न और जान से मारने की साजिश के आरोप लगाए हैं, वहीं उनके पति ने आरोपों को खारिज करते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं. हालांकि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, लेकिन दोनों पक्षों की सार्वजनिक बयानबाजी और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ने इसे राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है.
कांग्रेस विधायक ने लगाया आरोप: इससे कुछ दिन पहले ही हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए फोन हैकिंग और निजी बातचीत के जरिए नेताओं को निशाना बनाए जाने के आरोप लगाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं की बातचीत का इस्तेमाल राजनीतिक रणनीति को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है. शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में उन्होंने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी.
चुनाव से पहले विवादों का पुराना सिलसिला: उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव के आसपास ऑडियो और वीडियो सामने आने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई नेताओं से जुड़े विवाद चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बने है. कई बार इन मामलों ने राजनीतिक दलों के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक किया, तो कई बार नेताओं ने इन्हें अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया.
हरीश रावत का ऑडियो वायरल: साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था. इसमें रामनगर विधानसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी को लेकर बातचीत होने का दावा किया गया था. उस समय कांग्रेस में हरीश रावत और रणजीत सिंह रावत के बीच सीट को लेकर राजनीतिक खींचतान की चर्चा थी. ऑडियो सामने आने के बाद पार्टी के भीतर की स्थिति सार्वजनिक बहस का विषय बन गई थी.
बंशीधर भगत का अश्लील ऑडियो: इसी तरह साल 2022 के चुनाव से ठीक पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत से जुड़ा एक कथित अश्लील ऑडियो भी चर्चा में आया था. इस मामले को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा था. भगत ने बाद में दावा किया कि उनके ऑडियो को गलत तरीके से तैयार कर चुनाव से पहले उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई थी.
चुनाव के दौरान सामने आने वाले विवादों में कुछ मामले सही भी होते हैं, जबकि कई बार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी ऐसे मामले उठाए जाते हैं. मेरे खिलाफ भी चुनाव से पहले ऑडियो वायरल किया गया था. इस प्रचार का मतदाताओं पर अपेक्षित असर नहीं पड़ा और मुझे उम्मीद से अधिक वोट मिले.
-बंशीधर भगत, भाजपा विधायक-
स्टिंग ऑपरेशन से वायरल वीडियो तक: उत्तराखंड की राजनीति में ऑडियो-वीडियो विवादों का इतिहास इससे भी पुराना है. साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़ा कथित स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था. इस वीडियो को लेकर विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगे थे. हरीश रावत ने आरोपों को खारिज किया था. इस घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा किया था.
तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मांगी थी माफी: वर्ष 2021 में तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश पर की गई टिप्पणी का वीडियो वायरल हुआ था. बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी.
वर्ष 2019 में भाजपा के तत्कालीन विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का हथियारों के साथ नाचते हुए वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी. वहीं फरवरी 2025 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मारपीट से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद भी राजनीतिक विवाद हुआ था. इसी तरह तत्कालीन विधायक महेश नेगी पर महिला से जुड़े आरोप लगे तो भाजपा ने उनका टिकट काट दिया.
भाजपा सरकार में इस तरह के मामले सामने आने पर उचित कार्रवाई नहीं होती है. प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है.
-प्रीतम सिंह, कांग्रेस विधायक-
चुनाव से पहले सामने आने वाले इन विवादों में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को घेरने के लिए किया जाता है? कुछ मामलों में शिकायतें दर्ज हुईं और पुलिस जांच शुरू हुई, जबकि दूसरे मामलों में वायरल सामग्री की प्रामाणिकता ही सवालों के घेरे में रही है.
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