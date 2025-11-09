ETV Bharat / state

पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत, जरिता लैतफलांग के खिलाफ दिया था विवादित बयान

पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने एमसीबी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

Brihaspati Singh
विवादों में घिरे बृहस्पति सिंह (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 9, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बीते दिनों सोशल मीडिया में कांग्रेस की सचिव जरिता लैतफलांग के खिलाफ पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने विवादित बयान दिया था. इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने मनेंद्रगढ़ के कोतवाली थाने में बृहस्पति सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

बृहस्पति सिंह ने क्या कहा था?: कांग्रेस की सचिव जरिता लैतफलांग को लेकर बृहस्पति सिंह ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बदले राशि मांगी जा रही है. इसी मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

बृहस्पति सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत (ETV BHARAT)

कांग्रेस नेताओं ने दी चेतावनी: कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अदालत में केस दायर करेंगे. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि बृहस्पति सिंह का बयान उनकी मानसिक असंतुलित स्थिति को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि बृहस्पति सिंह को पहले ही कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, ऐसे में उनका पार्टी के शुभचिंतक होने का दावा निराधार है.

बृहस्पति सिंह की यह टिप्पणी महिला जनप्रतिनिधि का अपमान और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है. यह उनके राजनीतिक दिवालियापन और मानसिक असंतुलन को दर्शाता है. इसलिए हमने थाना मनेन्द्रगढ़ में केस दर्जन करने की मांग की है- अशोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष, मनेंद्रगढ़ कांग्रेस कमेटी

Complaint against Brihaspati Singh
बृहस्पति सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की शिकायत (ETV BHARAT)

कई कांग्रेस नेताओं ने बयान की आलोचना की: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा प्रत्याशी रमेश सिंह ने कहा कि बृहस्पति सिंह का यह बयान राजनीतिक द्वेष और व्यक्तिगत हताशा का प्रतीक है. उन्होंने जोर दिया कि पार्टी से निष्कासित व्यक्ति को कांग्रेस की नीतियों या नेतृत्व पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.

पूर्व महापौर डमरू रेड्डी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने बताया कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस आंदोलन की शुरुआत करेगी.

भाजपा पर अखिलेश यादव का तंज, "घुसपैठ नहीं, घूस में डूबी है बीजेपी"

बिहार चुनाव में एनडीए की होगी जीत, महागठबंधन के नेता कर रहे गलत बयानी: रमन सिंह

हिंदू राष्ट्र की मांग और धर्मांतरण पर रोक को लेकर होगा आंदोलन, 11 से 14 नवंबर तक शिवसेना निकालेगी यात्रा

TAGGED:

BRIHASPATI SINGH IN MANENDRAGARH
पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह
जरिता लैतफलांग
एमसीबी पुलिस
STATEMENT ON SZARITA LAITPHLANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.