ETV Bharat / state

पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत, जरिता लैतफलांग के खिलाफ दिया था विवादित बयान

बृहस्पति सिंह ने क्या कहा था?: कांग्रेस की सचिव जरिता लैतफलांग को लेकर बृहस्पति सिंह ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बदले राशि मांगी जा रही है. इसी मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बीते दिनों सोशल मीडिया में कांग्रेस की सचिव जरिता लैतफलांग के खिलाफ पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने विवादित बयान दिया था. इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने मनेंद्रगढ़ के कोतवाली थाने में बृहस्पति सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

कांग्रेस नेताओं ने दी चेतावनी: कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अदालत में केस दायर करेंगे. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि बृहस्पति सिंह का बयान उनकी मानसिक असंतुलित स्थिति को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि बृहस्पति सिंह को पहले ही कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, ऐसे में उनका पार्टी के शुभचिंतक होने का दावा निराधार है.

बृहस्पति सिंह की यह टिप्पणी महिला जनप्रतिनिधि का अपमान और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है. यह उनके राजनीतिक दिवालियापन और मानसिक असंतुलन को दर्शाता है. इसलिए हमने थाना मनेन्द्रगढ़ में केस दर्जन करने की मांग की है- अशोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष, मनेंद्रगढ़ कांग्रेस कमेटी

बृहस्पति सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की शिकायत (ETV BHARAT)

कई कांग्रेस नेताओं ने बयान की आलोचना की: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा प्रत्याशी रमेश सिंह ने कहा कि बृहस्पति सिंह का यह बयान राजनीतिक द्वेष और व्यक्तिगत हताशा का प्रतीक है. उन्होंने जोर दिया कि पार्टी से निष्कासित व्यक्ति को कांग्रेस की नीतियों या नेतृत्व पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.

पूर्व महापौर डमरू रेड्डी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने बताया कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस आंदोलन की शुरुआत करेगी.