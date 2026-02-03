ETV Bharat / state

BJP विधायक बृजभूषण राजपूत बोले- बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं

यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच विवाद थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा है.

यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक बृजभूषण राजपूत.
यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक बृजभूषण राजपूत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 2:36 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 2:47 PM IST

महोबा: भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि किसी को बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. विधायक का यह बयान राजनीतिक हलकों में अब चर्चा का विषय बन गया है.

यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को महोबा में हुई घटना पर बयान दिया था. उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं और बृजभूषण राजपूत बीजेपी विधायक हैं. अगर वह मुझसे मिलने डीएम कार्यालय या सर्किट हाउस आते, तो अच्छे से बातचीत हो जाती. जहां तक बंधक बनाने की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. अगर उन्हें कोई काम होगा तो वह मेरे पास ही आएंगे.

मंत्री के बयान के बाद विधायक ब्रजभूषण राजपूत विकास के मुद्दे पर सड़क पर उतरने को जायज ठहराते नजर आ रहे हैं. वीडियो में विधायक कहते हैं कि अगर वह सड़क पर जनता की बात कर रहे हैं, तो इससे आक्रोश क्यों हो रहा है. उनका कहना है कि वह न किसी ठेके की मांग कर रहे हैं, न पट्टा और न ही पदोन्नति की बात कर रहे हैं. फिर भी उनके विरोध पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

वीडियो में विधायक यह भी कहते नजर आते हैं कि लोग उन्हें केवल विधायक के रूप में जानते हैं, जबकि भाजपा में आने से पहले वह बुंदेलखंड अधिकार सेना से जुड़े रहे हैं. कहा कि भाजपा का सदस्य बाद में बने और पार्टी में आने के बाद वह अनुशासन में रहते हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में विधायक अपने पुराने आंदोलनों के दौर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पहले जब अधिकारी काम नहीं करते थे, तो उन्हें चूड़ियां पहनवा देते थे. पेटीकोट पहनवा देते थे. उनके लिए बंधक बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी. वीडियो में विधायक कांग्रेस सरकार के समय की एक घटना का भी उल्लेख करते हैं.

वह झांसी में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का नाम लेते जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने कांग्रेस के मंत्री प्रदीप जैन झांसी में जाकर हमने उनके घर में बंधक बना लिया था. जब तक पीएमओ से लेटर नहीं आ गया, तब तक उन्हें घर से निकलने नहीं दिया था.

पूर्व मंत्री प्रदीप जैन.
पूर्व मंत्री प्रदीप जैन. (Photo Credit: ETV Bharat)

पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने दी प्रतिक्रिया: पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भी भाजपा विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. प्रदीप जैन ने बताया कि जैसे हम बुंदेलखंड की समस्याओं की लड़ाई लड़ते हैं. वैसे ही महोबा से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत भी बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं.

वह एक बार बुंदेलखंड की समस्या को लेकर वह उनके आवास पर आए थे और घर के बाहर धरना दिया था. वह उस समय संसद में थे और उनकी फोन पर बात हुई थी. भाजपा विधायक जो समस्या लेकर उनके आवास पर आए थे, वह समस्या राज्य सरकार से जुड़ी हुई थी और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी.

फिर भी हमने भाजपा विधायक बृजभूषण को आश्वासन दिया और उनकी समस्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा भी की. पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि चाहे कोई विधायक हो या सांसद वह जनता की समस्या से संबंधित पदाधिकारी या मंत्री के पास ही जाएगा.

संपादक की पसंद

