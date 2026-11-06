गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर लिख डाले विवादित स्लोगन, बीजेपी ने बताया शर्मनाक हरकत
देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए लगाया गया था पोस्टर और होर्डिंग्स, शरारती तत्वों ने लिख डाले आपत्तिजनक स्लोगन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 7:46 PM IST
देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए तो बीजेपी से लेकर प्रशासन भी चौकन्ना दिखा, लेकिन कुछ उपद्रवी भी थे, जो इस मौके पर सक्रिय रहे. जिन्होंने शहर में अमित शाह के विरोध में पोस्टर पर कुछ कुछ ऐसे स्लोगन लिखा डाले, जो बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आए. हालांकि, ऐसा किसने किया ये अबतक साफ नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी ने इसे शर्मनाक हरकत करार दे दिया.
अमित शाह के स्वागत के लिए सजाया गया था शहर: बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी और प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां की थीं. राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे अमित शाह के स्वागत के लिए देहरादून शहर को पोस्टरों और होर्डिंग्स से सजाया गया था.
पुलिस लाइन में आयोजित परेड कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उन्होंने परेड ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित किया. हालांकि, इस दौरे के दौरान शहर में लगे उनके पोस्टर भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गए. दरअसल, राजपुर रोड पर लगाए गए अमित शाह के कुछ पोस्टरों पर अज्ञात शरारती तत्वों ने आपत्तिजनक स्लोगन लिख दिए.
बीजेपी ने बताया शर्मनाक हरकत: इनमें अमित शाह के लिए आपत्तिजनक और विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. पोस्टरों पर यह टिप्पणी किसने लिखी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है. हालांकि, इस घटना को लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताते हुए इसे शर्मनाक हरकत करार दिया और इसकी कड़ी निंदा की. बीजेपी नेत्री मधु चौहान ने कहा कि,
"अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आए थे और प्रदेश के मेहमान थे. ऐसे में उनके पोस्टरों पर इस तरह के स्लोगन लिखना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है. इस तरह की हरकत निंदनीय और गलत है. जिसकी जितनी निंदा की जाए, वो कम है."- मधु चौहान, बीजेपी नेत्री
गौर हो कि अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी जहां स्वागत की तैयारियों में जुटी थी, वहीं कांग्रेस ने उनके दौरे का विरोध भी किया. अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सड़कों पर नारेबाजी की. ऐसे में अमित शाह के दौरे के दौरान राजनीतिक विरोध और पोस्टर पर लिखे गए स्लोगन दोनों ही चर्चा का विषय बने रहे.
राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शन आम बात है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों के साथ इस तरह की हरकत ने शहर में अलग तरह की राजनीतिक बहस छेड़ दी. फिलहाल, पोस्टरों पर स्लोगन लिखने वालों की पहचान स्पष्ट नहीं है.
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