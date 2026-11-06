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गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर लिख डाले विवादित स्लोगन, बीजेपी ने बताया शर्मनाक हरकत

अमित शाह के स्वागत में लगे पोस्टर ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए तो बीजेपी से लेकर प्रशासन भी चौकन्ना दिखा, लेकिन कुछ उपद्रवी भी थे, जो इस मौके पर सक्रिय रहे. जिन्होंने शहर में अमित शाह के विरोध में पोस्टर पर कुछ कुछ ऐसे स्लोगन लिखा डाले, जो बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आए. हालांकि, ऐसा किसने किया ये अबतक साफ नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी ने इसे शर्मनाक हरकत करार दे दिया.

अमित शाह के स्वागत के लिए सजाया गया था शहर: बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी और प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां की थीं. राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे अमित शाह के स्वागत के लिए देहरादून शहर को पोस्टरों और होर्डिंग्स से सजाया गया था.