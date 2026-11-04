जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामला: CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह पर चलेगा आपराधिक अवमानना का मुकदमा, सरकार के वकील ने दी मंजूरी
मामला साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे के समक्ष चल रही न्यायिक कार्यवाही और रत्ना सिंह की कथित हिरासत से जुड़ा है
Published : November 4, 2026 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली: न्यायपालिका और न्यायिक अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली टिप्पणियों के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल (क्रिमिनल) अमोल सिन्हा ने रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है.
सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद
मामला साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे के समक्ष चल रही न्यायिक कार्यवाही और रत्ना सिंह की कथित हिरासत से जुड़ा है. साकेत कोर्ट ने 10 अक्टूबर को रत्ना सिंह द्वारा मांगी गई राहत को खारिज कर दिया था. इसके बाद रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट किए थे. इन पोस्ट्स में उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायिक अधिकारी "मालिक के आदेश का पालन" कर रहे हैं. एडवोकेट कौशिक चटर्जी द्वारा दाखिल प्रतिवेदन के अनुसार, रत्ना सिंह ने लिखा था कि न्यायाधीश सुनवाई के दौरान बैठकों के लिए बार-बार बाहर गए और कानून के अनुप्रयोग के बिना आदेश जारी किया.
न्यायिक निष्पक्षता पर सीधा हमला
अपनी कानूनी राय में एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अमोल सिन्हा ने स्पष्ट किया कि अदालत के फैसलों या आदेशों की तार्किक आलोचना करना कानून के तहत स्वीकार्य है. हालांकि, रत्ना सिंह की टिप्पणी केवल आदेश की योग्यता पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं थी. अमोल सिन्हा ने कहा, "किसी न्यायिक अधिकारी पर बिना किसी तथ्यात्मक आधार के किसी बाहरी सत्ता के निर्देशों पर काम करने का सार्वजनिक आरोप लगाना, न्यायिक स्वतंत्रता की नींव पर चोट करता है. इस तरह के बयान पहली नज़र में अदालत के प्राधिकार को कम आंकने और आम जनता के मन में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को खत्म करने की क्षमता रखते हैं."
हाई कोर्ट का रुख करेगी अवमानना याचिका
नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने से पहले राज्य के महाधिवक्ता या सरकार द्वारा अधिकृत विधि अधिकारी की सहमति आवश्यक होती है. दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा सहमति मिलने के बाद अब इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आपराधिक अवमानना याचिका के रूप में सूचीबद्ध किए जाने का रास्ता साफ हो गया है. अमोल सिन्हा ने अपने मत में यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल एक प्रथम दृष्टया मूल्यांकन है और अंतिम फैसला हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा. इस फैसले के बाद राजनीतिक व कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है.
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