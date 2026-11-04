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जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामला: CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह पर चलेगा आपराधिक अवमानना का मुकदमा, सरकार के वकील ने दी मंजूरी

CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: न्यायपालिका और न्यायिक अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली टिप्पणियों के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल (क्रिमिनल) अमोल सिन्हा ने रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है.

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद

मामला साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे के समक्ष चल रही न्यायिक कार्यवाही और रत्ना सिंह की कथित हिरासत से जुड़ा है. साकेत कोर्ट ने 10 अक्टूबर को रत्ना सिंह द्वारा मांगी गई राहत को खारिज कर दिया था. इसके बाद रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट किए थे. इन पोस्ट्स में उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायिक अधिकारी "मालिक के आदेश का पालन" कर रहे हैं. एडवोकेट कौशिक चटर्जी द्वारा दाखिल प्रतिवेदन के अनुसार, रत्ना सिंह ने लिखा था कि न्यायाधीश सुनवाई के दौरान बैठकों के लिए बार-बार बाहर गए और कानून के अनुप्रयोग के बिना आदेश जारी किया.