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भजनलाल के खिलाफ विवादित बयान पर हरियाणा में आक्रोश, समर्थकों ने प्राथमिकी के लिए थाने में दिया आवेदन

रेखा शर्मा के खिलाफ हांसी में प्रदर्शन: कांग्रेस ओबीसी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तेलु राम जांगड़ा और भाजपा नेता लोकेश टुटेजा ने हांसी थाने में समर्थकों के साथ रेखा शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि भजनलाल हरियाणा के निर्माता थे और उनका सम्मान किसी भी पार्टी की राजनीति से ऊपर है.

हांसीः हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर भाजपा से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के विवादित बयान पर राज्य की राजनीति गरमा गई है. रेखा शर्मा के बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है. सोमवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने रेखा शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए हांसी थाने में आवेदन दिया है. विरोध में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि विवादित बयान के लिए रेखा शर्मा माफी मांगे अन्यथा हर तरह से लड़ाई लड़ी जायेगी.

रेखा शर्मा के विवादित बयान पर बवाल (ETV Bharat)

जेल जाने के लिए भी तैयार है भजनलाल समर्थक: हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भजनलाल के समर्थकों में भारी आक्रोश है. 26 अप्रैल 2026 के बाद से समर्थकों ने हरियाणा के कई जिलों में पुलिस को शिकायतें दी हैं. ज्ञापन सौंपकर रेखा शर्मा से सार्वजनिक माफी की मांग की है. अगर रेखा शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है. भजनलाल के समर्थकों ने कहा कि चाहे जेल ही क्यों नहीं जाने पड़े. हम न्याय के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे.

भाजपा नेता लोकेश टुटेजा ने दी चेतावनीः आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंचकूला में एक जनसभा में पूर्व सीएम भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन को बदमाश कहा था कि "उन्होंने बदमाशी करके चुनाव जीते थे." भाजपा नेता लोकेश टुटेजा का कहना है कि "यह टिप्पणी बेहद अपमानजनक है. इससे भजनलाल के चाहने वालों की भावनाएं आहत हुई हैं." उन्होंने चेतावनी दी है कि "अगर माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा. भाजपा नेतृत्व को रेखा शर्मा से माफी मंगवाने की चुनौती दी है." उन्होंने चेतावनी दी कि "यदि ऐसा नहीं हुआ, तो यह भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है." आज सिटी और सदर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतें दी हैं.

कांग्रेस नेता तेलु राम जांगड़ा ने दी चेतावनी: कांग्रेस ओबीसी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तेलु राम जांगड़ा ने चेतावनी दी कि "यदि रेखा शर्मा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती हैं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी स्तर तक जाना पड़े. चाहे हमें जेल ही क्यों न जाने पड़े. हम यह लड़ाई लड़कर रहेंगे. इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप से तूल पकड़ लिया है, जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर देवीलाल के सम्मान की बात कर रहे हैं.