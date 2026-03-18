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NCERT की किताब से हटाया गया जैसलमेर का विवादित नक्शा, चैतन्य सिंह बोले- ऐतिहासिक प्रमाणिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए

जैसलमेर : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक में प्रकाशित एक विवादित नक्शे को लेकर उठे विवाद के बाद अब महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है. NCERT के नवंबर 2025 में जारी हिंदी डिजिटल संस्करण में उक्त विवादित नक्शे को हटा दिया है. इस फैसले को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है. जैसलमेर के पूर्व राजपरिवार सदस्य चैतन्य सिंह ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान ने समय रहते गलती को सुधारते हुए सही दिशा में पहल की है.

उन्होंने अपने बयान में इतिहास की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इतिहास हमारी सांस्कृतिक विरासत, आत्मसम्मान और जनभावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है. ऐसे में पाठ्यपुस्तकों में किसी भी प्रकार की जानकारी निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रमाणित होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान तथ्यों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए.

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उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए विषय विशेषज्ञों की समीक्षा को अनिवार्य बनाया जाए और ऐतिहासिक प्रमाणिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. इससे छात्रों को सही और संतुलित जानकारी मिल सकेगी. इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में अधिक सावधानी और पारदर्शिता जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों तक सटीक और प्रामाणिक इतिहास पहुंचाया जा सके.