NCERT की किताब से हटाया गया जैसलमेर का विवादित नक्शा, चैतन्य सिंह बोले- ऐतिहासिक प्रमाणिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए
NCERT ने नक्शे में जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दर्शाया था.
Published : March 18, 2026 at 12:17 PM IST
जैसलमेर : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक में प्रकाशित एक विवादित नक्शे को लेकर उठे विवाद के बाद अब महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है. NCERT के नवंबर 2025 में जारी हिंदी डिजिटल संस्करण में उक्त विवादित नक्शे को हटा दिया है. इस फैसले को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है. जैसलमेर के पूर्व राजपरिवार सदस्य चैतन्य सिंह ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान ने समय रहते गलती को सुधारते हुए सही दिशा में पहल की है.
उन्होंने अपने बयान में इतिहास की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इतिहास हमारी सांस्कृतिक विरासत, आत्मसम्मान और जनभावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है. ऐसे में पाठ्यपुस्तकों में किसी भी प्रकार की जानकारी निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रमाणित होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान तथ्यों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए.
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उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए विषय विशेषज्ञों की समीक्षा को अनिवार्य बनाया जाए और ऐतिहासिक प्रमाणिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. इससे छात्रों को सही और संतुलित जानकारी मिल सकेगी. इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में अधिक सावधानी और पारदर्शिता जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों तक सटीक और प्रामाणिक इतिहास पहुंचाया जा सके.
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यह था नक्शे से जुड़ा विवाद : जुलाई 2025 संस्करण में NCERT ने एक नक्शे में जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दर्शाया था, जिसे लेकर इतिहासकारों और स्थानीय स्तर पर कड़ा विरोध सामने आया था. इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज कराते हुए जैसलमेर के पूर्व राजपरिवार से जुड़े सदस्य चैतन्य सिंह ने NCERT को पत्र लिखकर इस त्रुटि को सुधारने की मांग की थी. उनका कहना था कि इस तरह की प्रस्तुति न केवल भ्रामक है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों के भी विपरीत है और इससे विद्यार्थियों में गलत जानकारी जाने की आशंका रहती है.
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