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रामपुर में विवादित होर्डिंग का मामला; सपा नगर अध्यक्ष का आरोप, बोले- "अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई"

समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता की. ( Photo credit: ETV Bharat )

रामपुर : आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर लगाए गए विवादित होर्डिंग के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. विवादित होर्डिंग को लेकर समाजवादी पार्टी में आक्रोश है. समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है. सपा नेताओं का आरोप है कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.





प्रेसवार्ता के दौरान सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने आरोप लगाया कि तीन से चार दिन पहले रामपुर में रात के अंधेरे में कुछ पोस्टर लगाये गये थे. उन्होंने कहा कि पोस्टर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के फोटो भी थे और आपत्तिजनक शब्द लिखे थे जो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किये जा सकते. समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता की. (Video credit: ETV Bharat)