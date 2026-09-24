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रामपुर में विवादित होर्डिंग का मामला; सपा नगर अध्यक्ष का आरोप, बोले- "अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई"

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आजम खान और अखिलेश यादव की तस्वीर वाले पोस्टर की जांच चल रही है.

समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता की.
समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता की. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:54 PM IST

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रामपुर : आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर लगाए गए विवादित होर्डिंग के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. विवादित होर्डिंग को लेकर समाजवादी पार्टी में आक्रोश है. समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है. सपा नेताओं का आरोप है कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.




प्रेसवार्ता के दौरान सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने आरोप लगाया कि तीन से चार दिन पहले रामपुर में रात के अंधेरे में कुछ पोस्टर लगाये गये थे. उन्होंने कहा कि पोस्टर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के फोटो भी थे और आपत्तिजनक शब्द लिखे थे जो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किये जा सकते.

समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता की. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक कंप्लेंट लिखित तौर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को की गई थी. उन्होंने बताया कि उसमें यह कहा गया था कि जिन लोगों ने यह काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन विरोध की भी कुछ मर्यादा और सीमाएं होती हैं.

उन्होंने दावा किया कि पोस्टर लगाने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी का नंबर भी प्रशासन को उपलब्ध कराया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि शिकायत और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच की जाए और पोस्टर लगाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आजम खान और अखिलेश यादव की तस्वीर वाले पोस्टर की जांच चल रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : रामपुर में अखिलेश-आजम के खिलाफ लगे होर्डिंग, लिखा- माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश

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