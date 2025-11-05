ETV Bharat / state

पुरातत्व विभाग हिंदुओं से कर रहा भेदभाव, जल्द हो भगवान विष्णु की नई मूर्ति की स्थापना : राकेश किशोर

जज पर जूता फेंककर चर्चा में आए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश किशोर पहुंचे खजुराहो, देव दिवाली पर किया पूजन

Rakesh Kishore Khajuraho Visit
जज पर जूता फेंककर चर्चा में आए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश किशोर पहुंचे खजुराहो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 5:02 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 5:40 PM IST

छतरपुर : जज पर जूता उछालकर चर्चा में आए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश किशोर देव दीपावली पर खजुराहो पहुंचे हैं. यहां दर्शन करने के बाद वे खजुराहो के जवारी मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने 7 फीट ऊंची भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना की. ये वही प्रतिमा है जिसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में तर्क दे रहे थे और मुख्य न्यायाधीश की बात से नाखुश होकर उनपर जूता फेंक दिया था.

यहां भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा को देखकर राकेश किशोर ने कहा कि जल्द ही यहां मूर्ति की पुनर्स्थापना होनी चाहिए. उन्होंने इसके साथ ही देश के कई मंदिरों, हिंदुओं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर टिप्पणी की.

KHAJURAHO VISHNU IDOL
भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति दिकाते संत (Etv Bharat)

खंडित मूर्ति के बगल में हो एक और मूर्ति की स्थापना

साधु संतों के साथ पूजा पाठ करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश किशोर ने कहा, '' मैं पहले भी खजुराहो आ चुका हूं. खजुराहो के सभी मंदिर मैंने घूमे हैं, और मेरा विशेष स्नेह खजुराहो से है. मैं दिल्ली से सीधे महोबा और महोबा से टैक्सी कर खजुराहो आ जाता हूं, लेकिन इस बार सिक्योरिटी रीजन से फ्लाइट से आया. भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर राकेश किशोर ने कहा, '' सबसे पहले यहां मैं चाहता हूं कि यहां मूर्ति की पुनर्स्थापना हो मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो. हर राज्य में सनातनी इसे लेकर आवाज उठाएं, और अपने-अपने राज्य और वहां की सरकारों से ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग करें. मैं चाहता हूं कि खजुराहो में मूर्ति का शीश लगा दिया जाए और इसके बगल में एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की जाए जिसकी पूजा पाठ हो सके.''

जज पर जूता फेंककर चर्चा में आए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश किशोर पहुंचे खजुराहो (Etv Bharat)

पुरातत्व विभाग हिंदुओं से कर रहा भेदभाव : राकेश किशोर

देश में प्राचीन मंदिर व मूर्तियों के हाल पर राकेश किशोर ने मीडिया से कहा, '' आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहा है. आप देखिए भोजपुर मंदिर में शिवलिंग व मंदिर का यही हाल था पर ASI ने क्या किया. दूसरा उदाहरण संभल की मस्जिद का है, वह भी ASI की देखरेख में है. क्या वहां पर पुताई-लिपाई नहीं की जा रही है?

Rakesh Kishore Khajuraho Visit
पुरातत्व विभाग हिंदुओं से कर रहा भेदभाव : राकेश किशोर (Etv Bharat)
राकेश किशोर ने आगे कहा, '' दिल्ली में ला कोटला मैदान है, जिसे अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है. वहां पर बहुत बड़ा क्षेत्र पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है लेकिन वहां उस क्षेत्र में नमाज पढ़ी जाती है, वहां भी हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं.

पुरातत्व अधिनियम में हो बदलाव

राकेश किशोर ने आगे कहा, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 में कांग्रेस की सरकार के दौरान बना था. वहीं, अब वर्तमान सरकार अगर खुद को सनातनियों की सरकार बोलते है तो उसे इस मुद्दे को उठाना चाहिए. जैसे वक्फ कानून का एक्ट बना था उसे भी सरकार ने पार्लियामेंट में पास करके खत्म किया, तो इस एक्ट में बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्ट को बदल दें कि जो प्राचीन व खंडित मूर्तियां हैं उनकी पुनर्स्थापना कर पूजा पाठ करेंगे. हम सभी सनातनी अगर एकजुट होकर इस बात को उठाते हैं तो गवर्नमेंट बाध्य हो जाएगी.''

Rakesh Kishore on AMASAR Act 1958
खंडित मूर्ति के पास राकेश किशोर ने की प्रार्थना (Etv Bharat)

मूर्तियों के साथ ये व्यवहार, इंसानों का क्या हाल रहा होगा?

इस मौके पर राकेश किशोर के साथ राम राज मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नरूका भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा, मुगलिया सल्तनत के दौर से सनातन को अपमानित करने के लगातार प्रयास हुए. ढूंढ़-ढूंढकर मूर्तियों को खंडित किया जाता था. मूर्तियों के सीने वाले भाग पर प्रहार करने की क्या मानसिकता रही होगी? जरा सोचिए कि पत्थर की मूर्तियों की साथ ऐसी बर्बता की जाती थी तो जब उन आक्रांताओं के सामने माताएं बहने होती होंगी तो का क्या हाल करते होंगे?

Rakesh Kishor Slams ASI
साधु संतों के साथ मंदिर प्रांगण में अधिवक्ता राकेश किशोर (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- CJI पर जूता फेंकने वाले वकील पहुंचे खजुराहो, बोले-मंदिर में चमगादड़ इतने खड़े नहीं हो सकते

इस दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारी दीक्षांत चावरे मौके पर पहुंच गए और मीडिया से कहा कि यहां किसी भी तरह की पूजा, अर्चान और ध्यान करना सख्त मना है. अधिवक्ता राकेश किशोर ने किसी तरह की अनुमति नहीं ली.

Last Updated : November 5, 2025 at 5:40 PM IST

