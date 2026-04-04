ETV Bharat / state

दिल्ली में LPG की कालाबाजारी रोकने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित; CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'घबराएं नहीं, आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है'

घबराहट से बचें, एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं, घर तक समय पर होगी डिलीवरी: सीएम रेखा गुप्ता

CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'दिल्ली में एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है'
CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'दिल्ली में एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 4, 2026 at 10:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने LPG कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानीवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिल्ली में घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर, पर्याप्त और नियंत्रण में है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी में एलपीजी या किसी भी अन्य ईंधन की कोई कमी नहीं है. मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आएं तथा संयम बनाए रखें.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 3 अप्रैल को दिल्ली भर में कुल 1,11,504 एलपीजी बुकिंग दर्ज की गईं, जबकि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा मिलकर 1,26,379 सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, जो बुकिंग से काफी अधिक है. उन्होंने कहा कि लंबित बैकलॉग को तेजी से खत्म किया जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इन निरंतर प्रयासों के चलते वर्तमान में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की औसत डिलीवरी समय 4.37 दिन हो गया है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर और विश्वसनीय तरीके से उनके घर तक गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं.

कालाबाजारी रोकने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक कंट्रोल रूम (011-23379836 और 8383824659) स्थापित किया है, जो लगातार निगरानी कर रहा है. साथ ही शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर रहा है. विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर कई मामलों को दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को भेजा गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर 22 छापेमारी की.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान रोहिणी जिले के नॉर्थ रोहिणी थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज की गई, जहां अवैध रूप से जमा किए गए 6 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि के प्रति पूरी तरह सतर्क है और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एलपीजी की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहे तथा किसी भी तरह के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाए.

दिल्लीवासियों से सीएम रेखा गुप्ता की खास अपील

मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्लीवासियों को सलाह दी है कि वे गैस एजेंसियों या एलपीजी गोदामों पर भीड़ न लगाएं. एक बार सिलेंडर बुक करने के बाद वह निर्धारित समय के भीतर सीधे उपभोक्ता के घर पहुंचा दिया जाएगा. वितरण केंद्रों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दिल्ली सरकार निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने नागरिकों से शांति बनाए रखने, घबराहट से बचने तथा प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें:

  1. गैस किल्लत पर गरमाई सियासत: विधानसभा के बाहर AAP विधायकों ने किया प्रदर्शन
  2. दिल्ली के कोचिंग हब्स में LPG संकट: महंगी गैस और कमी से जूझते छात्र, पढ़ाई और जीवन दोनों पर गहरा असर
  3. "बच्चे क्या खाएंगे": गैस नहीं, दिल्ली से मजदूरों का पलायन शुरू, सुनाई आपबीती
  4. दिल्ली से लोगों ने क्यों शुरू किया पलायन ? आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा जमीनी हकीकत, देखें Ground Report

TAGGED:

STOP BLACK MARKETING OF LPG GAS
LPG GAS CYLINDER CRISIS DELHI
LPG GAS CYLINDER SUPPLY IN DELHI
दिल्ली एलपीजी संकट अपडेट
LPG SUPPLY IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.