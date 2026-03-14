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गैस सिलेंडर की समस्या के समाधान के लिए हरिद्वार में कंट्रोल रूम स्थापित, इन टोल फ्री नंबरों का करें इस्तेमाल

मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से गैस सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ रहा है. जिस कारण लोग परेशान हैं.

Haridwar Gas Cylinders
हरिद्वार में स्थापित किया कंट्रोल रूम (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 14, 2026 at 8:02 AM IST

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हरिद्वार: जिले में गैस एजेंसियों पर सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल जारी है. सुबह से लेकर दोपहर तक सभी गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं. लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोबाइल से उनका सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है. घंटों लाइन में लगने के बावजूद कई लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है.

जनपद में एलपीजी गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने रोशनाबाद में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए. इसके साथ ही गैस एजेंसियों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है.

Haridwar Gas Cylinders
गैस सिलेंडरों की समस्या दूर करने के लिए मंथन (Photo-ETV Bharat)

डीएम मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिला पूर्ति अधिकारी से एलपीजी गैस के संबंध में जानकारी प्राप्त की. जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने डीएम को अवगत कराया है कि जनपद में 42 गैस एजेंसी संचालित हो रही हैं. जिनके द्वारा एलपीजी गैस सप्लाई की जा रही हैं तथा गैस वर्तमान समय में गैस की कोई किल्लत नहीं है.

लेकिन ऑनलाइन सिस्टम बाधित होने के चलते उपभोक्ताओं को ओटीपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ऑनलाइन बुकिंग करने उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है. इन्हीं कारणों से गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ हो रही है. इसके लिए विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है.

Haridwar Gas Cylinders
गैस सिलेंडर को लेकर लोग परेशान (Photo-ETV Bharat)

बैठक में डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत नहीं आनी चाहिए. डीएम ने कहा कि जनपद में किसी भी दशा में एलपीजी गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दी जाएगी.

इसके लिए सभी गैस एजेंसियों पर नोडल अधिकारियों को नामित कर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि नामित नोडल अधिकारी समय समय पर गैस एजेंसियों का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है.

डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित गैस एजेंसियों की नियमित मॉनिटरिंग करें. यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अनियमित वितरण या उपभोक्ताओं से अधिक धनराशि वसूलने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.

डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित कोई समस्या आती है, जैसे कि समय पर सिलेंडर न मिलना, अधिक कीमत वसूली या अन्य किसी प्रकार की शिकायत, तो वे कंट्रोल रूम के नंबर 01334-239444, (टोल फ्री 01334-1077) , मोबाइल नंबर 9068197350 पर संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित रूप से समीक्षा और निरीक्षण किया जाए, ताकि जनपदवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. जनपद में एलपीजी गैस की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने एवं किसी भी समस्या के समाधान के लिए डीएम ने जिला आपदा प्रबंधन केंद्र में कंट्रोल रूम स्थापित किया है.

कंट्रोल रूम में के सुचारू संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार को नोडल अधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी व जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है. कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 01334-239444, 01334-1077 (टोल-फ्री), मोबाइल नम्बर 9068197350, मोबाइल नम्बर 9528250926 (व्हाट्सएप) जारी किया गया है.

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