छत्तीसगढ़ में बिंबा जी भोसले की पुण्यतिथि, जमींदारों के उपजे विवाद को दबाने का किया था काम

राजा बिंबा जी भोसले के बारे में इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा शासन का अभ्युदय और विकास हुआ. महाराजा छत्रपति शिवाजी ने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी. वह उन्नति की ओर अग्रसर हुआ. विशेषकर नागपुर में राजा रघुजी भोसले जो थे उनके द्वारा इस छत्तीसगढ़ अंचल में रुचि दिखाई गई थी. इसके पीछे कारण यह था कि चौथ और कर की वसूली करने के लिए बंगाल बिहार और ओडिशा की ओर जब ये लोग जाते थे, तो छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके जाते थे.

छत्तीसगढ़ में बिंबा जी भोसले ने 1757 से लेकर 1787 तक शासन किया था. 25 दिसंबर 1787 को उनका निधन हो गया था. बिंबा जी भोसले के निधन के बाद सूबेदार शासन पद्धति शुरू हो गई थी. बिंबा जी भोसले की याद में उनकी पत्नी आनंदीबाई ने ग्राम टेकरी में एक प्रतिमा भी स्थापित की थी. नागपुर के भोसले राजवंश यानि मराठा शासक बिंबा जी भोसले के निधन पर रतनपुर की जनता ने 10 दिनों तक शोक भी मनाया था जो बिंबा जी की लोकप्रियता को दर्शाता है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मराठा राजा बिंबा जी भोसले ने 20 वर्षों तक राज किया था. उन्होंने यह शासन नागपुर से किया था. इन 20 वर्षों में बिंबा जी भोसले ने कई जनहित के कार्य किए थे. उनका सबसे बड़ा कार्य जमींदारों में उपजे विवाद का समाधान करना था. उन्होंने जमींदारों में उपजे विवाद को दबाने का काम किया था.

छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा और वनों से अच्छादित था. 1741 में भास्कर पंत सेनापति जब बंगाल की ओर जा रहे थे. तब उन्होंने रतनपुर राज्य को 1741में अपने नियंत्रण में लिया. उसके बाद रायपुर राज्य अपने कब्जे में ले लिया. उन्होंने कलचुरी वंश के एक व्यक्ति मोहन सिंह को देखने के लिए रखा था.

नागपुर के भोसले राजपरिवार के राजकुमार बिंबा जी भोंसले थे. जिसे स्वतंत्र शासक के रूप में छत्तीसगढ़ का प्रशासक बनाया गया था. जो सन 1757 से 1787 तक शासक के रूप में रहा. उनका निधन 25 दिसंबर 1787 दिन गुरुवार को हुआ था. उनके निधन के बाद सूबा शासन पद्धति शुरू हो गई थी- रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हुए बिंबा जी भोसले

छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के प्रभुत्व के अंतर्गत बिंबा जी भोंसले एक लोकप्रिय शासक के रूप में जाने जाते हैं. यहां के जमींदारों में उपजे असंतोष को दबाने या सुलझाने के लिए उन्होंने अच्छा कार्य भी किया था. जनहित और लोकहित में कई तरह के काम किए थे. उस समय जितने भी अंग्रेज यात्री यहां पर आए थे. उन्होंने भी बिंबा जी भोंसले के कार्यों की तारीफ और सराहना की थी. अंग्रेज यात्री के साथ इतिहासकारों ने भी उनके कार्य की तारीफ की.

बिंबा जी भोंसले के कार्यकाल के दौरान मंदिर निर्माण, तालाब निर्माण, वृक्षारोपण जैसे जनहित के कई काम हुए. इसका वर्णन कई किताबों में मिलता है. बिंबा जी भोंसले का खरियार रोड नर्रा कोमाखान जमीदारी अंचल में कुछ असंतोष था. उस असंतोष को दूर करने के लिए वहां पर गए हुए थे. नर्रा जमींदारी में वहां पर आकस्मिक रूप से बिंबा जी भोंसले का निधन हो गया-रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि वहां पर 40 साल पहले वो गए थे. उस दौरान वहां के जमींदार ने बताया कि हमारे आहाते में जो समाधि बनी हुई है. वह राजा बिंबा जी भोंसले और रानी की है. उस दौरान उनके साथ रानी सती भी हुई थी. सती हुई रानी का स्मारक भी है.

इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि बिंबा जी भोंसले पर कई छात्रों ने शोध भी किया है. बिंबा जी भोंसले ने मराठा परिवार के पदाधिकारी को नागपुर से रायपुर लाने का काम किया था. जिसमें राजिम के महाडीग परिवार, धमतरी के पवार परिवार, सिमगा के भोंसले परिवार शामिल हैं.

उस समय छत्तीसगढ़ में जितने भी महाराष्ट्रीयन परिवार जो मालगुजार थे. सब उनके समय में आए थे. अंबिकापुर से जगदलपुर, रायपुर से डोंगरगढ़ पूरा एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जमींदारियों का भी गढ़ रहा है. बिंबा जी भोंसले के निधन के बाद उनकी पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर के रामटेकरी में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की थी. बिंबा जी भोंसले के निधन के बाद आनंदीबाई ने शासन संभाला था- रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र ने कहा कि बाद में जब सूबादारी प्रथा शुरू हुई. तब मराठा शासन की बदनामी हुई थी. लोकप्रियता की दृष्टिकोण से बिंबा जी भोंसले छत्तीसगढ़ में मराठा या भोंसले शासक के रूप में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं.