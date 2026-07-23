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अलीगढ़ नगर निगम का बड़ा फैसला, संविदा सफाई कर्मचारियों को मिलेगा 20 दिन का आकस्मिक अवकाश

महिला संविदा सफाई कर्मचारियों को शासन के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व (प्रसूति) अवकाश का लाभ दिए जाने की घोषणा की है.

अलीगढ़ नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को दी बड़ी राहत.
अलीगढ़ नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को दी बड़ी राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 9:02 PM IST

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अलीगढ़ : नगर निगम अलीगढ़ ने संविदा सफाई कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शासनादेश के अनुरूप नगर निगम में कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 20 दिन का आकस्मिक (कैजुअल) अवकाश तथा महिला संविदा सफाई कर्मचारियों को शासन के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व (प्रसूति) अवकाश का लाभ दिए जाने की घोषणा की है. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि संविदा सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी ये कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं देकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे कर्मचारियों को शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है.

उन्होंने बताया कि इस निर्णय के तहत संविदा सफाई कर्मचारियों को हर वर्ष 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा, जबकि महिला कर्मचारियों को शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान किया जाएगा. इससे कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में राहत मिलेगी.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासनादेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी पात्र संविदा कर्मचारी को अवकाश का लाभ देने में अनावश्यक देरी न की जाए. उन्होंने कहा कि सभी विभाग पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए कर्मचारियों को समय पर यह सुविधा उपलब्ध कराएं.

नगर निगम के इस निर्णय का संविदा सफाई कर्मचारियों ने स्वागत करते हुए नगर आयुक्त का आभार व्यक्त किया. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वे इस प्रकार की सुविधाओं की अपेक्षा कर रहे थे और अब इस निर्णय से उन्हें सम्मान और सुरक्षा की भावना मिलेगी.

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