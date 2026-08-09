टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंग कर्मी : देर रात मंत्री केके बिश्नोई के आश्वासन के बाद पानी की टंकी से नीचे उतरे
एसएमएस के चरक भवन के पानी टंकी पर चढ़े 2 संविदाकर्मी समझाइश के बाद नीचे उतरे.
Published : August 9, 2026 at 10:38 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन शनिवार रात को जयपुरिया अस्पताल की पानी की टंकी से उतरकर चरक भवन की टंकी तक पहुंच गया. करीब 40 घंटे से पानी की टंकी पर डटे 3 संविदा नर्सिंग कर्मी शुक्रावर रात को नीचे उतरे फिर 10 मिनट बाद ही दो अन्य संविदा नर्सिंग कर्मी एसएमएस अस्पताल के चरक भवन स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए. नर्सिंग कर्मियों का आरोप था कि जयपुरिया की टंकी पर चढ़े उनके तीन साथियों को पुलिस ने दबाव बनाकर उतरा था. बीती देर रात को नर्सिंग कर्मियों को समझाने के लिए मंत्री केके बिश्नोई मौके पर पहुंचे. मंत्री ने उनकी मांगे सुनी. मंत्री केके बिश्नोई के आश्वासन के बाद नर्सिंग कर्मी पानी की टंकी से नीचे उतरे.
शुक्रवार देर रात को संविदा नर्सिंग कर्मी जयपुरिया अस्पताल की पानी की टंकी से उतरकर चरक भवन की पानी की टंकी पर पहुंच गए. संविदा नर्सिंग कर्मी विमल शर्मा, रॉबिन शर्मा और संजीता चौधरी भर्ती नियमों में बदलाव के विरोध में जयपुरिया अस्पताल परिसर की पानी की टंकी पर चढ़े थे. पुलिस ने तीनों से संपर्क करके कहा कि उनका संदेश सरकार तक पहुंच चुका है.
इसे भी पढ़ें: नर्सिंग भर्ती को लेकर जयपुर में आंदोलन तेज, जयपुरिया अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी
प्रशासन समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है. प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ से बात करवाई जाएगी. आश्वासन के बाद संविदा नर्सिंग कर्मी रात करीब 9:00 बजे जयपुरिया अस्पताल की पानी की टंकी से उतरे. इसके 10 मिनट बाद दो अन्य संविदा नर्सिंग कर्मी राम भरत सिंह गुर्जर और भारत मीणा सवाई मानसिंह अस्पताल के चरक भवन स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए. आरोप लगाया गया कि जयपुरिया अस्पताल की टंकी पर चढ़े उनके तीन साथियों को पुलिस ने दबाव बनाकर नीचे उतार दिया था. नर्सिंग कर्मियों से समझाइश करने के लिए राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री केके बिश्नोई मौके पर पहुंचे। नर्सिंग कर्मियों का कहना था कि बोनस के रूप में 10, 20 और 30 अंक देने की व्यवस्था बरकरार रखी जाए. मंत्री के बिश्नोई ने नर्सिंग कर्मियों की मांगों और समस्याओं को सुना. कुछ देर बातचीत चलने के बाद सहमति बन गई मंत्री की समझाइश पर करीब आधी रात के बाद संविदा नर्सिंग कर्मी पानी की टंकी से नीचे उतर गए.
मंत्री केके बिश्नोई की समझाइश इसके बाद संविदा नर्सिंग कर्मी राम भरत गुर्जर और भारत लाल मीणा पानी की टंकी से नीचे उतरे. संविदा नर्सिंग कर्मियों के नीचे उतरने पर पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारियों ने राहत की सांस ली. प्रशासन की ओर से मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. मामले में सोमवार को संविधान नर्सिंग कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर से मुलाकात हो सकती है.