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टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंग कर्मी : देर रात मंत्री केके बिश्नोई के आश्वासन के बाद पानी की टंकी से नीचे उतरे

पानी की टंकी से नीचे उतरने के बाद नर्सिंग कर्मियों के साथ मंत्री केके विश्नोई ( फोटो -नर्सिंग कर्मी )

जयपुर : राजधानी जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन शनिवार रात को जयपुरिया अस्पताल की पानी की टंकी से उतरकर चरक भवन की टंकी तक पहुंच गया. करीब 40 घंटे से पानी की टंकी पर डटे 3 संविदा नर्सिंग कर्मी शुक्रावर रात को नीचे उतरे फिर 10 मिनट बाद ही दो अन्य संविदा नर्सिंग कर्मी एसएमएस अस्पताल के चरक भवन स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए. नर्सिंग कर्मियों का आरोप था कि जयपुरिया की टंकी पर चढ़े उनके तीन साथियों को पुलिस ने दबाव बनाकर उतरा था. बीती देर रात को नर्सिंग कर्मियों को समझाने के लिए मंत्री केके बिश्नोई मौके पर पहुंचे. मंत्री ने उनकी मांगे सुनी. मंत्री केके बिश्नोई के आश्वासन के बाद नर्सिंग कर्मी पानी की टंकी से नीचे उतरे. शुक्रवार देर रात को संविदा नर्सिंग कर्मी जयपुरिया अस्पताल की पानी की टंकी से उतरकर चरक भवन की पानी की टंकी पर पहुंच गए. संविदा नर्सिंग कर्मी विमल शर्मा, रॉबिन शर्मा और संजीता चौधरी भर्ती नियमों में बदलाव के विरोध में जयपुरिया अस्पताल परिसर की पानी की टंकी पर चढ़े थे. पुलिस ने तीनों से संपर्क करके कहा कि उनका संदेश सरकार तक पहुंच चुका है. इसे भी पढ़ें: नर्सिंग भर्ती को लेकर जयपुर में आंदोलन तेज, जयपुरिया अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी