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हरियाणा में NHM के कच्चे कर्मचारियों को अब वेतन के लिए नहीं करना होगा इंतजार, हर महीने की 7 तारीख को मिलेगी तनख्वाह

पंचकूला: हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को अब अपने वेतन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कच्चे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी पर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार एनएचएम के अस्थाई कर्मचारियों को अब निर्धारित तिथि पर उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा.

प्रत्येक महीने की 7 तारीख निर्धारित: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन), एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का वेतन अब प्रत्येक महीने की सात तारीख तक अनिवार्य रूप से जारी करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही फंड की उपलब्धता से लेकर बिलों की प्रक्रिया और भुगतान स्थिति की रिपोर्टिंग तक की समय सीमा तय की गई है.

एनएचएम की सख्ती: एनएचएम द्वारा जारी आदेश में नाराजगी जताई गई है. इस आदेश में कहा गया है कि इससे पहले भी समय पर वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी होने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. वेतन में देरी के मुख्य कारण बिलों को देर से जमा करना और उनकी प्रक्रिया में देरी का होना पता लगा है. इसके मद्देनजर अधिकारियों को जारी किए गए पुराने निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

25 तारीख तक फंड की उपलब्धता: जारी किए गए आदेश के अनुसार डायरेक्टर फाइनेंस एवं अकाउंट्स को प्रत्येक जिले में हर महीने 25 तारीख तक पर्याप्त फंड उपलब्ध होना सुनिश्चित करना होगा. इसके साथ ही मिशन निदेशक, एनएचएम को फंड की स्थिति से अवगत भी कराना होगा. वहीं डायरेक्टर एडमिन, डीडीओ और डीडी बिल शाखा को एचकेआरएन, एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों संबंधी वेतन बिल समय पर जमा कराने और उनकी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा प्रत्येक महीने सात तारीख तक वेतन जारी होने के बाद आठ तारीख तक इसकी स्थिति मिशन निदेशक को बतानी होगी. इसके लिए डायरेक्टर फाइनेंस एवं अकाउंट्स और स्टेट फाइनेंस मैनेजर जिम्मेदार होंगे. आदेश में स्पष्ट है कि निर्धारित समयसीमा के बाद होने वाली किसी भी देरी को गंभीरता से देखा जाएगा.