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बोकारो में संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव, बकाया भुगतान को लेकर किया हंगामा

बकाया भुगतान के लिए हंगामा ( Etv Bharat )

कंपनी प्रतिनिधि, सिविल सर्जन और कर्मचारियों के बीच वार्ता