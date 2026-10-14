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मैनपुरी में मांगों को लेकर गरजे संविदा स्वास्थ्य कर्मी, CMO कार्यालय पर धरना

मैनपुरी: लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मंगलवार को सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी अधिकारी संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर आयोजित धरने में कर्मचारियों ने नियमितीकरण, सम्मानजनक वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग उठाई. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक सीएमओ कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा.



संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इसके बावजूद उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है. कर्मचारियों ने शासन और सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की.



समिति के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा और संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ जनसेवा कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें नियमितीकरण, उचित वेतन और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी के चलते आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है.



समिति के पदाधिकारियों ने दोहराया कि संविदा कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए संघर्ष शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा. धरने के माध्यम से शासन का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं और लंबित मांगों की ओर आकर्षित किया जा रहा है. इस दौरान समिति के सचिव संजय शर्मा सहित अन्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे.

