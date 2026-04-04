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संविदा कर्मचारी कलेक्ट्रेट में बन गए 'मुर्गा', जानिए क्यों किया ऐसा प्रदर्शन

मुर्गा बनकर प्रदर्शन करते कर्मचारी ( ETV Bharat Bundi )