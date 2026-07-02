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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुबंधकर्मियों को 4 माह से नहीं मिला है वेतन, कार्यालयों के लगा रहे चक्कर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हजारीबाग के अनुबंधकर्मी को पिछले 4 से महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है.

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वेतन नहीं मिलने से अनुबंधकर्मी परेशान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 7:22 PM IST

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हजारीबागः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हजारीबाग के अनुबंध कर्मचारियों को पिछले 4 से 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है. ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी बेहद परेशान हैं. उन्होंने अपनी गुहार जिला कोषागार पदाधिकारी के पास लगाई है कि वेतन का भुगतान जल्द से जल्द करवा दें.

अनुबंधकर्मी वेतन न मिलने से परेशान

जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुबंधकर्मी काफी परेशान हैं. उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है. ये सभी अनुबंध कर्मी जिले के विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनके चलते कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है. लेकिन अब ये अपने वेतन को लेकर ही परेशान हैं.

जानकारी देते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुबंधकर्मी (Etv Bharat)

कार्यालयों का लगा रहे चक्करः अनुबंधकर्मी

अनुबंधकर्मियों ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय से कहा जाता है कि जिला कोषागार कार्यालय से पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है. जब जिला कोषाकर कार्यालय पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सिविल सर्जन कार्यालय से वेतन भुगतान के लिए कागजात नहीं पहुंचे हैं. ऐसे में अनुबंधकर्मी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं.

दूसरे कई जिलों के अनुबंधकर्मी का वेतन भुगतान कर दिया गया

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुबंधकर्मियों ने बताया कि पिछले दिनों पूरे राज्य भर में यही स्थिति थी. लेकिन 17 से 18 जिलों के अनुबंधकर्मियों का वेतन भुगतान कर दिया गया है. हजारीबाग में ट्रेजरी में पैसा होने के बावजूद लापरवाही के कारण वेतन नहीं मिल रहा है. अगर यही स्थिति रही तो अनुबंधकर्मी हड़ताल पर चल जाएंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े अनुबंधकर्मियों में चिकित्सक, नर्स और लैब असिस्टेंट से जुड़े लगभग 600 कर्मियों का वेतन जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैया के कारण नहीं मिल पा रहा है.

बिल बार-बार क्वेरी लगाकर वापस कर दिया जाता हैः अनुबंधकर्मी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), हजारीबाग के अनुबंधकर्मियों ने आवेदन के जरिए बताया है कि चार-पांच महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने से परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है. अनेक कर्मचारियों के बच्चों के विद्यालयों की फीस जमा नहीं कर पाने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. दैनिक जीवन-यापन करना भी अत्यंत कठिन हो गया है. कार्यालय द्वारा वेतन संबंधी बिल समय-समय पर कार्यालय में भेजे जाते हैं, किंतु उन पर बार-बार क्वेरी लगाकर वापस कर दिया जाता है. क्वेरी का शीघ्र निराकरण एवं बिलों का समयबद्ध निष्पादन नहीं होने के कारण वेतन भुगतान में लगातार विलंब हो रहा है, जिससे सभी अनुबंधकर्मियों में गहरा असंतोष व्याप्त है.

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