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प्रतापगढ़ में पूर्ति विभाग के संविदा कर्मी की मौत; हत्या का आरोप

प्रतापगढ़: लीलापुर थाना क्षेत्र के सिंधौरा गांव में गुरुवार की रात ब्लॉक के पास मारपीट में घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान सौरभ विश्वकर्मा उर्फ मोनू के रूप में हुई है. वह पूर्ति विभाग में संविदा कर्मी के पद पर तैनात था. परिजनों ने बताया कि सौरभ के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी. गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

परिजनों ने दबंगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है. घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका भी जताई जा रही है. मामले की सूचना पर एडिशनल एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया, पुलिस ने परिजनों से जानकारी लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. घटना को लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.



अपर पुलिस अधीक्षक बृज नंदन राय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि लीलापुर थाना के सिंधौरा गांव के सौरभ विश्वकर्मा के साथ उनके गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की और उसे घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिये अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. परिजनों से तहरीर पर मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.