ETV Bharat / state

भुगतान नहीं मिलने पर ठेकेदारों का विरोध तेज, अब CM सुक्खू ने दिया ये आश्वासन

विधानसभा परिसर में ठेकेदारों का प्रतिनिधिमंडल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिला. ठेकेदारों ने बताया कि, "प्रदेश में सड़क, पुल और अन्य विकास कार्यों पर उन्होंने बड़ी राशि खर्च की है, लेकिन भुगतान न मिलने से ठेकेदारों का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है. ट्रेजरी में बिलों की मंजूरी महीनों से अटकी है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है."

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है, और इसी मुद्दे को लेकर ठेकेदार आज (शुक्रवार, 5 दिसंबर को) विधानसभा परिसर पहुंचे. इस दौरान ठेकेदारों ने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की और अपनी व्यथा बताई. ठेकेदारों का कहना है कि ट्रेजरी में महीनों से बिल फंसे पड़े हैं, जबकि विकास कार्य उन्होंने अपनी जेब से खर्च कर पूरे किए हैं.

PWD से मिला ठेकेदारों का प्रतिनिधिमंडल (ETV Bharat)

ठेकेदारों की समस्या बिल्कुल जायज: विक्रमादित्य सिंह

वहीं, इस पूरे मामले में हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "ठेकेदारों की समस्या बिल्कुल जायज है और सरकार उनकी मजबूरी को समझती है. फिलहाल कुछ वित्तीय चुनौतियों के कारण भुगतान में देरी हुई है, लेकिन हम लगातार वित्त विभाग से बात कर रहे हैं. मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी लंबित बिल चरणबद्ध तरीके से पास किए जाएंगे और ठेकेदारों को जल्द भुगतान कर दिया जाएगा. सरकार किसी भी ठेकेदार को आर्थिक तंगी में नहीं छोड़ना चाहती और बकाया भुगतान प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा."

विक्रमादित्य सिंह के बयान से भी ठेकेदारों में नाराजगी

ठेकेदारों ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस बयान को लेकर भी नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने सदन में 'ठेकेदारों की मंजी ठोकने' की बात कही थी. ठेकेदारों ने कहा कि, यह बयान गलत है और उनके साथ न्यायोचित व्यवहार होना चाहिए. ठेकेदारों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि, वे अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से भी मिलकर स्थिति से अवगत कराएंगे.

धर्मशाला में ठेकेदारों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा विधानसभा परिसर (ETV Bharat)

लंबित भुगतानों को लेकर ठेकेदारों की चिंता गहराई

प्रदेश में विकास कार्यों का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है, और इसी मुद्दे को लेकर ठेकेदार आज विधानसभा परिसर पहुंचे कांगड़ा जिला की ठेकेदार संघर्ष समिति के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले और लंबित भुगतानों पर चिंता जताई. ठेकेदारों का कहना है कि महीनों से ट्रेज़री में बिल फंसे हैं, जबकि विकास कार्य उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाकर पूरे किए हैं.

समिति के अध्यक्ष गोल्डी चौधरी के नेतृत्व में ठेकेदारों का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा परिसर पहुंचा ठेकेदारों ने कहा कि, "सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों पर खर्च की गई रकम अब उन्हें वापस नहीं मिल रही है. बिल मंजूर न होने के कारण वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. कई ठेकेदार मजदूरों का वेतन, मशीनरी का किराया और बैंक की ईएमआई तक भरने में असमर्थ हैं."

10 जनवरी तक भुगतान का आश्वासन

ठेकेदारों ने बताया कि, मुख्यमंत्री से उन्हें यह आश्वासन मिला है कि 10 जनवरी तक भुगतान जारी कर दिया जाएगा, जिससे ठेकेदारों में थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है. ठेकेदारों की मांग है कि, सरकार फंसे बिल जल्द क्लियर करे, ताकि आर्थिक संकट से बाहर आ सकें. मंत्री के द्वारा हमारी मंजी ठोकने की बात करना अपमानजनक है.

ये भी पढ़ें: CM सुक्खू का विपक्ष पर हमला, बोले- भाजपा बताए 4500 बीघा जमीन पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, कब मिलेंगे 1500 करोड़?

ये भी पढ़ें: 'हिमकेयर योजना में घोटाले की होगी जांच', सीएम सुक्खू ने निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लगाए आरोप