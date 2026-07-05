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मेरठ : ठेकेदार एसोसिएशन की पार्षदों को दो टूक- 'झूठे आरोप लगाए तो वार्डों में ठप कर देंगे विकास कार्य'

पार्षद ने ठेकेदारों पर बिना टेंडर के करोड़ों के काम करने और भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया था.

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मेरठ : ठेकेदार एसोसिएशन की पार्षदों को दो टूक- 'झूठे आरोप लगाए तो वार्डों में ठप कर देंगे विकास कार्य' (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 1:43 PM IST

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​मेरठ: नगर निगम में भाजपा पार्षद उत्तम सैनी के आरोप के बाद ठेकेदार एकजुट हो गए हैं. रविवार को शारदा रोड स्थित मिस्टर तंदूर होटल में प्रेस वार्ता करके पार्षद के बयान पर आपत्ति जताई है. साथ ही ​ठेकेदार संघ ने साफ कहा है कि यदि जनप्रतिनिधियों ने ठेकेदारों की छवि धूमिल करने और झूठे आरोप लगाने का सिलसिला बंद नहीं किया, तो वे संबंधित पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य को पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे.

मेरठ : ठेकेदार एसोसिएशन की पार्षदों को दो टूक- 'झूठे आरोप लगाए तो वार्डों में ठप कर देंगे विकास कार्य' (Video Credit; ETV Bharat)

ठेकेदार एसोसिएशन के महामंत्री राकेश गौड़ ने कहा कि नगर निगम के भीतर बिना किसी वैध टेंडर प्रक्रिया के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है. विशेष और आपातकालीन परिस्थितियों में नियम 117(6)बी के तहत होने वाले कार्यों को भी पूरी विभागीय औपचारिकता और नगर आयुक्त की अंतिम स्वीकृति के बाद ही धरातल पर उतारा जाता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में किसी भी स्तर पर अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है.

राकेश गौड़ ने यह भी कहा कि अगर किसी को कोई संदेह है, तो वे किसी भी निष्पक्ष सरकारी विभाग से इसकी जांच कराने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. ​हमारे ठेकेदार साथियों पर लगाए गए आरोप पूर्णतः गलत और भ्रामक हैं. हमारे छोटे भाई पार्षद उत्तम सैनी किसी गलतफहमी का शिकार हैं.

वहीं, ​पूर्व अध्यक्ष अतुल दीक्षित ने कहा कि ​पार्षद (उत्तम सैनी, वार्ड 44) ने ठेकेदारों पर आरोप लगाए हैं कि हम बिना टेंडर के लाखों-करोड़ों के काम करते हैं, वह पूरी तरह गलत है. नगर निगम में ऑनलाइन टेंडर की एक तय प्रक्रिया है, जिसे जो जीतता है वह काम करता है.

अतुल दीक्षित ने कहा कि ​लगभग 6 महीने पहले सदन की बैठक और होली के एक कार्यक्रम के दौरान नगर आयुक्त साहब के साथ मेरी एक फोटो और वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें मैं उन्हें गुलाल लगा रहा था. उसी बात को लेकर पार्षद हमसे व्यक्तिगत जलन (ईर्ष्या) रखते हैं. उनकी मंशा सरेआम ब्लैकमेलिंग करने की है. प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व अध्यक्ष अतुल दीक्षित, विकास, पारस समेत बड़ी संख्या में एसोसिएशन के अन्य सदस्य और ठेकेदार उपस्थित रहे.

बता दें कि बीते दिनों पार्षद उत्तम सैनी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व पार्षद और ठेकेदार एसोसिएशन के नेताओं पर बिना टेंडर के करोड़ों के काम करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद से ठेकेदार एसोसिएशन में उनके प्रति नाराजगी है.

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