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मेरठ : ठेकेदार एसोसिएशन की पार्षदों को दो टूक- 'झूठे आरोप लगाए तो वार्डों में ठप कर देंगे विकास कार्य'

मेरठ : ठेकेदार एसोसिएशन की पार्षदों को दो टूक- 'झूठे आरोप लगाए तो वार्डों में ठप कर देंगे विकास कार्य' ( Photo Credit; ETV Bharat )

​मेरठ: नगर निगम में भाजपा पार्षद उत्तम सैनी के आरोप के बाद ठेकेदार एकजुट हो गए हैं. रविवार को शारदा रोड स्थित मिस्टर तंदूर होटल में प्रेस वार्ता करके पार्षद के बयान पर आपत्ति जताई है. साथ ही ​ठेकेदार संघ ने साफ कहा है कि यदि जनप्रतिनिधियों ने ठेकेदारों की छवि धूमिल करने और झूठे आरोप लगाने का सिलसिला बंद नहीं किया, तो वे संबंधित पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य को पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे. मेरठ : ठेकेदार एसोसिएशन की पार्षदों को दो टूक- 'झूठे आरोप लगाए तो वार्डों में ठप कर देंगे विकास कार्य' (Video Credit; ETV Bharat) ठेकेदार एसोसिएशन के महामंत्री राकेश गौड़ ने कहा कि नगर निगम के भीतर बिना किसी वैध टेंडर प्रक्रिया के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है. विशेष और आपातकालीन परिस्थितियों में नियम 117(6)बी के तहत होने वाले कार्यों को भी पूरी विभागीय औपचारिकता और नगर आयुक्त की अंतिम स्वीकृति के बाद ही धरातल पर उतारा जाता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में किसी भी स्तर पर अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है. राकेश गौड़ ने यह भी कहा कि अगर किसी को कोई संदेह है, तो वे किसी भी निष्पक्ष सरकारी विभाग से इसकी जांच कराने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. ​हमारे ठेकेदार साथियों पर लगाए गए आरोप पूर्णतः गलत और भ्रामक हैं. हमारे छोटे भाई पार्षद उत्तम सैनी किसी गलतफहमी का शिकार हैं.