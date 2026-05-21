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मोदी–गडकरी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस वे का काम अटकाने पर कांट्रेक्टर सस्पेंड, नई फर्म को दिया ठेका

निर्माण 2019 में शुरू, शुरुआती पैकेज का उद्घाटन 2023 में: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस वे पर साल 2019 के मार्च महीने में काम शुरू हुआ था. अलग-अलग पैकेज में बन रहे इस एक्सप्रेस वे के पहले हिस्से को दिल्ली–एनसीआर से राजस्थान तक फरवरी, 2023 में खोल दिया गया था. लेकिन इसके 3 साल गुजर जाने के बाद भी कोटा पूरी तरह से दिल्ली से कनेक्ट नहीं हो पाया. मुंबई से भी का कनेक्शन अटका हुआ है. कोटा से दिल्ली का सफर चालू हो गया है, लेकिन दिल्ली से कोटा तक का सफर अब शुरू नहीं हो पाया है. अब यह काम जुलाई तक पूरा हो पाएगा. अगस्त या सितंबर तक एक्सप्रेस वे आमजन के लिए खोला जा सकेगा. इसके बाद दिल्ली से कोटा का सफर भी एक्सप्रेसवे से हो सकेगा. हाड़ौती संभाग खास तौर पर कोटा और बूंदी जिले के निवासी जल्द एक्सप्रेसवे शुरू होने की उम्मीद कर रहे थे. क्योंकि इसके आसपास के पैकेज करीब 3 साल पहले ही तैयार हो गए थे. इनमें ट्रैफिक भी करीब लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पैकेज नंबर 10 के चलते यह पूरा शुरू नहीं हो पाया है.

नई फर्म को दिया काम: इस प्रोजेक्ट को अप्रैल में ही खोले जाने की तैयारी थी. अब जुलाई तक काम पूरा करने का टारगेट देकर नई फर्म को काम दिया गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दौसा प्रोजेक्ट मैनेजर गजेंद्र सिंह का कहना है कि पैकेज नंबर 10 का काम काफी धीमी गति से चल रहा था. 95% काम इसका हो गया, लेकिन 5 फीसदी काम फर्म नहीं कर पा रही थी. इसके चलते कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया गया है. इस प्रक्रिया के बाद हमने दूसरी फर्म को टेंडर के जरिए काम सौंप दिया है. उसे फर्म को भी जुलाई तक काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है.

कोटा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस वे का मोदी 2.0 सरकार में इनॉग्रेशन हुआ था. लेकिन 7 साल में भी इसका काम पूरा नहीं हो पाया है. देरी के चलते इस प्रोजेक्ट की कास्टिंग भी बढ़ रही है. कनेक्टिविटी भी सुदृढ़ नहीं हो पाई है. ऐसे में ठेकेदार पर एक्शन लिया गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने पैकेज नंबर 10 पर देरी से काम करने के चलते एक फर्म को सस्पेंड कर दिया है. इसके खिलाफ पेनल्टी और अन्य कार्रवाई शुरू की गई है. ऐसे में अब प्रोजेक्ट पूरा होने में और देरी होगी.

पेनल्टी और अन्य कार्रवाई के लिए आर्बिट्रेटर के पास भेजा: पैकेज 10 का निर्माण कर रही धया माजू इंफ्रास्ट्रक्चर (एशिया) (DMIA) कंपनी लंबे समय से निर्माण में जुटी थी. लेकिन टाइमलाइन निकल जाने के बावजूद भी काम नहीं हो पाया था. पूर्व में पीडी रहे भरत सिंह जोइया ने कैंप भी किया था, लेकिन प्रगति नजर नहीं आई. इसके आसपास के पैकेज चालू हैं, लेकिन पैकेज नंबर 10 चालू नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. वहीं इसके चलते आसपास के नेशनल और मेगा हाईवे पर भी ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है. इसी देरी के चलते एनएचएआई ने ठेकेदार पर एक्शन लिया है. गजेंद्र सिंह का कहना है कि डीएमआईए कंपनी को निलंबित कर दिया है. इसके खिलाफ पेनल्टी और अन्य कार्रवाई के लिए आर्बिट्रेटर के पास भेजा गया है. जबकि पैकेज नम्बर 4 का निर्माण करने वाली कंपनी एचजी इन्फ्रा को काम दे दिया है. इसे जुलाई तक का टाइम दिया गया है.

अभी भी अधूरा पड़ा निर्माण कार्य (ETV Bharat Kota)

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RVPNL की हाईटेंशन लाइन समस्या: पैकेज नम्बर 10 करीब 26.5 किलोमीटर लम्बा है. यह सवाई माधोपुर के मूई गांव से बूंदी के हरदेवगंज गांव तक है. बारां जिले के अंता से फागी जा रही 765 केवी की हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट करने का भी काम है. जिसके लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL) के जरिए शटडाउन भी लेना है. एक लाइन को शिफ्ट किया गया है, जबकि दूसरी को शिफ्ट करना है. साथ ही अन्य सड़क निर्माण और कुछ पुलिया के निर्माण भी इसमें बाकी हैं. नई फर्म को यहां बचा हुआ पांच फीसदी काम 2 महीने में करना है. इसके बाद ही एक्सप्रेसवे का पैकेज 10 शुरू हो पाएगा. इसका काम आधिकारिक रूप से मई 2021 में शुरू हुआ था. टारगेट साल 2024 था, लेकिन नहीं हो पाया.

एक्सप्रेस वे पर कई जगह ट्रैफिक चालू (ETV Bharat Kota)

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जाने का रास्ता जिग–जैग, आने का नहीं: वर्तमान में कोटा से लबान होकर सवाई माधोपुर तक रास्ता खोला हुआ है, लेकिन जिग–जैग और डायवर्जन के जरिए ही चालू है. एक लेन से दूसरी पर यातायात को भेजा जाता है. करीब 20 किमी में ऐसा होता है. जबकि वापस सवाई माधोपुर से लबान आने का रास्ता एक्सप्रेस वे पर पूरी तरह से बंद है. ऐसे में सभी वाहनों को सवाईमाधोपुर इंटरचेंज से मेगा हाईवे पर होकर लबान आना होता है. कुछ वाहन नेशनल हाईवे 148 डी से हिंडोली होकर एनएच 52 के जरिए कोटा आते हैं. जब पैकेज नम्बर 10 का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब आने और जाने का दोनों का रास्ता शुरू होगा.

एक्सप्रेस वे पर डायवर्जन (ETV Bharat Kota)

कई ठेकेदारों का भुगतान अटका: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस वे के पैकेज नंबर 10 पर निर्माण समय से पूरा नहीं करने पर सस्पेंड हुई डीएमआईए कंपनी की शिकायत करने के लिए कई ठेकेदार दौसा पीआईयू पहुंचे थे. इन्होंने शिकायत की है कि उनका बकाया पैसा कंपनी नहीं दे रही है. एनएचएआई ने कंपनी को निलम्बित कर दिया है. जिसके बाद उनका भी भुगतान अटक गया है. प्रोजेक्ट डायरेक्टर गजेंद्र सिंह का कहना है कि बहुत सारी फर्म और उनके प्रतिनिधि हमारे पास आए थे. डीएमआईए से भुगतान की मांग उनकी थी. हमने सभी से कहा है कि वह कोर्ट केस के जरिए ही कंपनी से भुगतान ले सकते हैं. इस संबंध में नहीं ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी.

हाईटेंशन लाइन को भी किया जाना है शिफ्ट (ETV Bharat Kota)

पैकेज नम्बर 10 के निर्माण से जुड़ी जानकारी: