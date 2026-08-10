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धमतरी नगर निगम में ठेकेदार का प्रदर्शन, भुगतान रोकने पर दरवाजे पर बैठकर विरोध

धरने पर बैठे ठेकेदार मितेश जैन ने बताया कि उन्होंने शहर के दो स्थानों पर आकांक्षी शौचालय का निर्माण का काम पूरा कर मई महीने में ही नगर निगम को हैंडओवर कर दिया था. इन दोनों कार्यों का करीब 18 से 19 लाख रुपए का भुगतान अब तक लंबित है. इसके अलावा पहले किए गए अन्य कार्यों की करीब 2 लाख 75 हजार रुपए की राशि भी बकाया है.

धमतरी : धमतरी नगर निगम से किए गए कार्यों का भुगतान नहीं मिलने से नाराज एक ठेकेदार नगर निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया. ठेकेदार का आरोप है कि काम पूरा करने के बाद नगर निगम ने हैंडओव्हर लिया.लेकिन लंबे समय से उसे काम का भुगतान नहीं दिया गया है. इस वजह से उसे कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. बावजूद इसके अब तक राशि जारी नहीं की गई है.

भुगतान को लेकर मैंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया. अधिकारियों को लिखित आवेदन देने के साथ ही मौखिक रूप से भी अपनी समस्या बताई, लेकिन हर बार जल्द भुगतान होने का आश्वासन दिया गया. लंबे समय से निगम में पदस्थ कुछ अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जिसके कारण ठेकेदारों को भुगतान के लिए परेशान होना पड़ रहा है - मितेश जैन, ठेकेदार

अन्य ठेकेदारों का भी भुगतान अटका

ठेकेदार ने बताया कि धरने पर बैठने से पहले उन्होंने शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त को पत्र देकर अपनी मांग से अवगत कराया था. इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर उन्होंने सोमवार को एक दिवसीय धरना शुरू किया. मितेश जैन ने दावा किया कि सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि अन्य ठेकेदारों का भुगतान भी नगर निगम में अटका हुआ है.

महापौर ने आयुक्त के पाले में डाली गेंद



वहीं इस मामले में नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि ठेकेदारों के भुगतान से संबंधित जिम्मेदारी आयुक्त की होती है. वे इस मामले में आयुक्त से चर्चा करेंगे और ठेकेदार की समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार का धरना नगर निगम परिसर के सामने चर्चा का विषय बना हुआ है.





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