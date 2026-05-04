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बानसूर में निर्माणाधीन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ठेकेदार की गला रेतकर हत्या

सात आठ दिन से फलौदी निवासी ठेकेदार राम सिंह ट्रॉमा सेंटर में एसी तथा डक्ट का कार्य कर रहा था.

People gathered at the scene
मौके पर जमा लोग (ETV Bharat Bansur (Kotputali))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 2:16 PM IST

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बानसूर (कोटपूतली): क्षेत्र में निर्माणाधीन उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भवन में ठेकेदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जहां अज्ञात हमलावरों ने फलौदी निवासी ठेकेदार रामसिंह का कटर से गला रेतकर और शरीर पर कई वार कर मौत के घाट उतार दिया. मृतक ठेकेदार रामसिंह ट्रॉमा सेंटर में एयर कंडीशनर और डक्ट फिटिंग कार्य कर रहा था.

बानसूर थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि सात आठ दिन से फलौदी निवासी राम सिंह यहां आया था और ट्रॉमा सेंटर में एसी तथा डक्ट का कार्य कर रहा था. रविवार रात किसी ने धारदार हथियार से ठेकेदार रामसिंह की हत्या कर दी. उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले. सूचना पर सोमवार सुबह बानसूर थाना पुलिस व बानसूर डीएसपी मेगा गोयल मौके पर पहुंचे. एफएसएल तथा एमओबी टीम को बुलवार साक्ष्य जुटाए. पुलिस हत्या की बारीकी से जांच कर रही है. इस मामले में दो जनों को पुलिस ने डिटेन किया है.

बानसूर थानाधिकारी राजेश यादव बोले... (ETV Bharat Bansur)

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पुलिस के अनुसार, सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हालात का जायजा लिया. एफएसएल और एमओबी टीमों को बुलाकर घटनास्थल से अहम साक्ष्य एकत्र किए. घटना की खबर फैलते ही भीड़ हो गई. बताया जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर भवन का निर्माण कार्य कालका देवी माता मंदिर के पास चल रहा है, जहां यह वारदात हुई. हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं. शव का उप जिला अस्पताल मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया.

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CONTRACTOR MURDER SLITTING THROAT
SEVERAL BLOWS ON CONTRACTOR BODY
ठेकेदार की बेरहमी से हत्या
POLICE DETAINED TWO PEOPLE
CONTRACTOR MURDERED IN BANSUR

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