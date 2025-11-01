ETV Bharat / state

ठेकेदार ने फर्जी दस्तावेजों से सरकार को 1.51 करोड़ का चूना लगाया, मामला दर्ज

मथुरा गेट थाना, भरतपुर ( फोटो ईटीवी भारत भरतपुर )

भरतपुर : खनन विभाग के नाम पर जालसाजी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है. जिले में एक ठेकेदार ने विभागीय आदेशों और हस्ताक्षरों की फर्जी प्रतियां तैयार कर खनिज का अवैध उपयोग किया और राज्य सरकार को करीब 1.51 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया. मामले का खुलासा खनिज अभियंता कार्यालय की जांच में हुआ, जिसके बाद थाना मथुरागेट में ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसआई होतम सिंह ने बताया कि खनिज अभियंता के सी गोयल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. फर्जी आदेश और कूटरचित हस्ताक्षर से रचा गया घोटाला : खनिज अभियंता केसी गोयल ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है. रिपोर्ट के अनुसार अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (डीग) ने ठेकेदार मै. कुंदन सिंह कॉन्ट्रेक्टर, निवासी ग्राम बड़खेड़ा फौजदार, पोस्ट खखावली, तहसील नगर, जिला डीग, द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता जांचने के लिए उन्हें 28 अक्टूबर को व्हाट्सएप के माध्यम से खनिज अभियंता कार्यालय, भरतपुर को भेजा. दस्तावेजों की जांच करने पर सामने आया कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सभी फर्जी और कूटरचित हस्ताक्षरों वाले हैं. संवेदक (ठेकेदार) ने इन कागजों में खनिज अभियंता के हस्ताक्षर दर्शाते हुए उन्हें असली सरकारी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया. इसे भी पढ़ें: बड़ा आरोप : किरोड़ी बोले- बीमा कंपनियों ने किसानों के क्लेम हड़पे, 122 करोड़ का किया घोटाला