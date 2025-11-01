ETV Bharat / state

ठेकेदार ने फर्जी दस्तावेजों से सरकार को 1.51 करोड़ का चूना लगाया, मामला दर्ज

भरतपुर में सरकार को करीब 1.51 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है.

मथुरा गेट थाना, भरतपुर
मथुरा गेट थाना, भरतपुर (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 10:21 AM IST

3 Min Read
भरतपुर : खनन विभाग के नाम पर जालसाजी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है. जिले में एक ठेकेदार ने विभागीय आदेशों और हस्ताक्षरों की फर्जी प्रतियां तैयार कर खनिज का अवैध उपयोग किया और राज्य सरकार को करीब 1.51 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया. मामले का खुलासा खनिज अभियंता कार्यालय की जांच में हुआ, जिसके बाद थाना मथुरागेट में ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसआई होतम सिंह ने बताया कि खनिज अभियंता के सी गोयल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

फर्जी आदेश और कूटरचित हस्ताक्षर से रचा गया घोटाला : खनिज अभियंता केसी गोयल ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है. रिपोर्ट के अनुसार अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (डीग) ने ठेकेदार मै. कुंदन सिंह कॉन्ट्रेक्टर, निवासी ग्राम बड़खेड़ा फौजदार, पोस्ट खखावली, तहसील नगर, जिला डीग, द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता जांचने के लिए उन्हें 28 अक्टूबर को व्हाट्सएप के माध्यम से खनिज अभियंता कार्यालय, भरतपुर को भेजा. दस्तावेजों की जांच करने पर सामने आया कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सभी फर्जी और कूटरचित हस्ताक्षरों वाले हैं. संवेदक (ठेकेदार) ने इन कागजों में खनिज अभियंता के हस्ताक्षर दर्शाते हुए उन्हें असली सरकारी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया.

इसे भी पढ़ें: बड़ा आरोप : किरोड़ी बोले- बीमा कंपनियों ने किसानों के क्लेम हड़पे, 122 करोड़ का किया घोटाला

खनिज अभियंता के.सी. गोयल द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में लिखा है कि वर्ष 2023 में वे इस पद पर पदस्थ नहीं थे. उस अवधि में रामनिवास मंगल खनिज अभियंता भरतपुर के पद पर कार्यरत थे. वहीं अगस्त 2025 में गोयल के अवकाश पर रहने के दौरान विभाग का अतिरिक्त प्रभार सहायक खनिज अभियंता खेतन प्रकाश के पास था. इसके बावजूद, ठेकेदार ने उन्हीं के नाम से दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर तैयार कर दिए, जिससे स्पष्ट है कि सरकारी आदेशों की नकल कर खनिज की अवैध निकासी की गई.

27 हजार टन से अधिक खनिज का अवैध उपयोग : रिपोर्ट में बताया गया कि ठेकेदार ने फर्जी आदेशों और जाली हस्ताक्षरों का उपयोग कर कुल 27,531.04 टन खनिज सामग्री का अवैध उपयोग किया. इसकी बाजार और रॉयल्टी मूल्य के आधार पर राज्य सरकार को लगभग 1,51,42,072 (एक करोड़ इक्यावन लाख बयालीस हजार बहत्तर रुपए) का नुकसान हुआ है.

अन्य फर्जी दस्तावेजों की भी संभावना : खनिज अभियंता की रिपोर्ट में यह भी संभावना जताई गई है कि ठेकेदार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) या अन्य सरकारी कार्यालयों में भी इसी तरह के फर्जी दस्तावेजों और कूटरचित हस्ताक्षरों का उपयोग किया हो सकता है. विभाग ने इन सभी मामलों की विस्तृत जांच की अनुशंसा की है.

TAGGED:

भरतपुर खनन घोटाला
CONTRACTOR FRAUD
FORGERY CASE
FAKE DOCUMENTS SUBMITTED
BHARATPUR MINING SCAM

