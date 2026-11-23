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बुलंदशहर: आधी रात में ठेकेदार ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की खुदकुशी

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर : कोतवाली देहात क्षेत्र में खुदकुशी का मामला सामने आया है, जहां जीवनगीत कॉलोनी में रविवार देर रात एक ठेकेदार ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय युवक घर में अकेला था. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, मृतक कपिल बालियान पुत्र मनवीर चौधरी मूल रूप से जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के भौपुर गांव का रहने वाला था. वह बुलंदशहर में रहकर ठेकेदारी का काम करता था. उसके परिवार में पत्नी रंजना और दो बेटियां हैं, जो साथ में ही रहती थीं. बताया जा रहा है कि पत्नी और दोनों बेटियां तीन दिन पहले गांव गई थीं, जबकि शख्स यहीं पर था.