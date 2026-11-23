बुलंदशहर: आधी रात में ठेकेदार ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की खुदकुशी
बुलंदशहर में जीवनगीत कॉलोनी की घटना, यहां रहकर ठेकेदारी करता था शख्स
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 3:45 PM IST
बुलंदशहर : कोतवाली देहात क्षेत्र में खुदकुशी का मामला सामने आया है, जहां जीवनगीत कॉलोनी में रविवार देर रात एक ठेकेदार ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय युवक घर में अकेला था. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.
जानकारी के अनुसार, मृतक कपिल बालियान पुत्र मनवीर चौधरी मूल रूप से जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के भौपुर गांव का रहने वाला था. वह बुलंदशहर में रहकर ठेकेदारी का काम करता था. उसके परिवार में पत्नी रंजना और दो बेटियां हैं, जो साथ में ही रहती थीं. बताया जा रहा है कि पत्नी और दोनों बेटियां तीन दिन पहले गांव गई थीं, जबकि शख्स यहीं पर था.
इसी बाच रविवार रात करीब 12 बजे युवक अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर रहा था. फिर अचानक उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली. गोली की आवाज और घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई. खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
एसपी सिटी अभिषेक प्रताप ने बताया कि जीवनगीत कॉलोनी में गोली चलने की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी, जहां युवक मृत अवस्था में पाया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कॉल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.
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