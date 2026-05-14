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बिहार में भाइयों को मजदूरी मांगना पड़ा महंगा! ठेकेदार ने एक को पीट-पीटकर मार डाला, दूसरे की हालत नाजुक

गया में महज 300 रुपये की मजदूरी मांगने पर ठेकेदार ने पेंटर भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई. पढ़ें खबर-

murder in Gaya
गया में पेंटर की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 14, 2026 at 12:19 PM IST

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गया: बिहार के गया जिले के चाकंद थाना क्षेत्र अंतर्गत पीर बीघा गांव में मात्र 300 रुपये की बकाया मजदूरी मांगने पर ठेकेदार ने हमला कर दिया. पेंटर का काम करने वाले इरफान शाह की इस हमले में मौत हो गई, जबकि उसका भाई मोहम्मद रिजवान शाह गंभीर रूप से घायल है. घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है, जिसमें बुधवार को इरफान की मौत हो गई.

300 रुपये मांगने पर भड़का ठेकेदार: परिजनों के अनुसार इरफान शाह ठेकेदार मोहम्मद मोइन शाह के अधीन पेंटिंग का काम कर रहा था. ठेकेदार उनके 300 रुपये बकाया रखे हुए था. जब इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ जरूरत पड़ने पर ये पैसे मांगे तो ठेकेदार आगबबूला हो गया. उसने दोनों भाइयों पर ईंट, पत्थर और लाठी-डंडों से हमला बोल दिया.

"इरफान पेंटिंग का काम करता था और वो ठेकेदार से अपने 300 रुपये की बकाया राशि मांगने गया था. इसी क्रम में ठेकेदार आग बबूला हो गया और इरफान और उसके भाई पर हमला कर दिया."-परिजन

पेंटर का भाई गंभीर रूप से घायल: हमले में इरफान शाह और उसका भाई मोहम्मद रिजवान शाह बुरी तरह घायल हो गए. इरफान की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उसके भाई रिजवान शाह का इलाज अभी भी चल रहा है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

अचनाक ठेकेदार ने किया हमला: मृतक के परिजनों ने बताया कि इरफान शाह केवल बकाया मजदूरी मांगने गया था. ठेकेदार मो. मोइन शाह अचानक उग्र होकर हमला करने लगा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में इस घटना के बाद काफी आक्रोश फैला हुआ है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं.

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया शव: घटना की सूचना मिलते ही चाकंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सबूत जुटाने में जुटी हुई है.

आरोपी ठेकेदार फरार: ठेकेदार मोहम्मद मोइन शाह हमले के बाद फरार हो गया है. चाकंद थानाध्यक्ष शिवम कुमार ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

"इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई चल रही है. आरोपी फिलहाल फरार है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी."- शिवम कुमार, चाकंद थानाध्यक्ष

मजदूरों की सुरक्षा और न्याय की मांग: यह घटना बिहार में मजदूरों के शोषण और छोटी-छोटी रकम को लेकर हो रही हिंसा की ओर इशारा करती है। स्थानीय स्तर पर मजदूरों की सुरक्षा और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने की मांग जोर पकड़ रही है। परिजनों और ग्रामीणों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द न्याय दिलाएगी।

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