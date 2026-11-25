पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कर रहा था दूसरा विवाह, समारोह में जमकर हुआ बवाल; दूल्हा समेत 8 पर मामला दर्ज
आरोपी सरकारी लाभ पाने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कर रहा था शादी, यूपी के एटा का मामला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:08 PM IST
एटा: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकारी लाभ लेने के लिए धोखाधड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर रहा था. पहली पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
पीड़िता 23 नवंबर को जिलाधिकारी एम.अरुनमोली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामारन जी से मिलकर लिखित शिकायत की थी. अधिकारियों के निर्देश के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने आकाश गौतम पुत्र राकेश गौतम, राकेश गौतम पुत्र पूरन मल, जावित्री देवी पत्नी राकेश गौतम, खुशबू, विकास और खुशी निवासी मीरा की सराय, मारहरा तथा शिवानी पुत्री कमल सिंह और कमल सिंह निवासी नगला हमीर, विकासखंड अलीगंज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है.
दरअसल, 21 नवंबर को एटा के जीआईसी मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. समारोह के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब आकाश गौतम की पहली पत्नी सोनी पुलिस के साथ विवाह स्थल पर पहुंच गई. उसने आरोप लगाया कि उसका पति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा है. पहली पत्नी ने अधिकारियों के सामने अपनी शादी का हवाला देते हुए दूसरी शादी को गलत बताया. इसके बाद पुलिस आरोपी आकाश को पकड़कर थाने ले गई.
पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को बिना प्रभावी कार्रवाई किए थाने से छोड़ दिया. इससे बाद उसने जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़िता सोनी की शादी 14 नवंबर 2021 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ आकाश गौतम से हुई थी. आरोप है कि शादी के करीब एक साल बाद पति और उसके परिजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे. मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. पीड़िता ने मारपीट करने और घर से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया है.
शिकायतकर्ता के मुताबिक, पति और उसके बीच पिछले करीब तीन वर्षों से न्यायालय में मामला लंबित है. इसी बीच आरोपी पति ने पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी कर रहा था.
कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र पवार ने बताया कि पहली पत्नी की शिकायत के आधार पर पति समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- काशी की भव्यता देख गदगद हुए मनोज तिवारी, बोले- दिल्ली में यमुना का किनारा काशी जैसा बनाएंगे