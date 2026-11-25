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पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कर रहा था दूसरा विवाह, समारोह में जमकर हुआ बवाल; दूल्हा समेत 8 पर मामला दर्ज

पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कर रहा था दूसरा विवाह ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकारी लाभ लेने के लिए धोखाधड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर रहा था. पहली पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

सामूहिक विवाह (Photo Credit; ETV Bharat) पीड़िता 23 नवंबर को जिलाधिकारी एम.अरुनमोली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामारन जी से मिलकर लिखित शिकायत की थी. अधिकारियों के निर्देश के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने आकाश गौतम पुत्र राकेश गौतम, राकेश गौतम पुत्र पूरन मल, जावित्री देवी पत्नी राकेश गौतम, खुशबू, विकास और खुशी निवासी मीरा की सराय, मारहरा तथा शिवानी पुत्री कमल सिंह और कमल सिंह निवासी नगला हमीर, विकासखंड अलीगंज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है.